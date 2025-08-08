Türk mutfağının kahramanı uyurken bile kas yapıyor! Kan şekerini terazi gibi dengeliyor

Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden barbunya, sadece damakları şenlendirmekle kalmıyor, aynı zamanda sağlık üzerinde de mucizevi etkiler sundu.

Bilimsel araştırmalar ve uluslararası uzmanların görüşleri, bu mütevazı bakliyatin kan şekeri regülasyonundan kas gelişimine kadar pek çok alanda etkili olduğunu ortaya koydu.

Zeytinyağlı barbunya pilaki gibi geleneksel Türk yemekleriyle sofralarda yer bulan bu besin, hem lezzet hem de sağlık vadediyor.

KAN ŞEKERİ DENGEDE, SAĞLIK ZİRVEDE

Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden beslenme uzmanı Dr. Walter Willett, barbunyanın yüksek lif içeriği sayesinde kan şekeri seviyelerini düzenlemede kritik bir rol oynadığını belirterek, “Barbunyanın içerdiği çözünür lif, glikozun kana geçişini yavaşlatarak kan şekeri dalgalanmalarını önler. Bu, özellikle tip-2 diyabet hastaları için büyük bir avantaj” dedi.

Barbunya pişirirken tencereye 1 tatlı kaşığı eklenmeliymiş. Gazı ve dağılmayı önlüyor

The American Journal of Clinical Nutrition’da yayımlanan bir çalışma, haftada iki kez barbunya gibi bakliyat tüketen bireylerde kan şekeri kontrolünün %30 oranında iyileştiğini gösterdi.

Barbunya, düşük glisemik indeksiyle kan şekerini terazi gibi dengeliyor, böylece diyabet riskini azaltıyor ve uzun süreli tokluk sağladı.

UYURKEN KAS GELİŞTİREN PROTEİN DEPOSU

Barbunyanın sağlık faydaları kan şekeriyle sınırlı değil. İngiltere’deki King’s College London’dan spor beslenme uzmanı Prof. Dr. Javier Gonzalez, barbunyanın yüksek protein içeriğinin kas gelişimini desteklediğini vurgulayarak, “Barbunyanın içerdiği amino asitler, özellikle lösin, kas onarımını ve büyümesini teşvik eder. Bu, sadece sporcular için değil, yaşlı bireylerde kas kütlesini korumak için de önemli” dedi.

Barbunya pilaki nasıl yapılır?

Journal of Nutrition’da yayımlanan bir araştırma, barbunya gibi bitkisel protein kaynaklarının düzenli tüketiminin, uyku sırasında bile kas protein sentezini artırdığını ortaya koydu.

Bir porsiyon barbunya, günlük protein ihtiyacının yaklaşık %40’ını karşılayarak hem kas sağlığını destekliyor hem de metabolizmayı hızlandırdı.

ABD’deki Mayo Clinic’ten diyetisyen Dr. Katherine Zeratsky, barbunyanın Akdeniz diyetinin kalp dostu özelliklerini desteklediğini ifade ederek, “Barbunyanın lif, protein ve antioksidan kombinasyonu, kardiyovasküler hastalık riskini azaltıyor ve uzun vadeli sağlık için mükemmel bir seçim” dedi.