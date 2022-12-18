Ünlü keman virtüözü Adnan Karaduman hayatını kaybetti

Duyurduğu ölüm ve hastalık haberleri nedeni ile magazin camiasında ‘Felaket Tellalı’ lakabı ile ünlenen Onur Akay, kemanıyla çok sayıda ünlü sanatçıya konser ve albüm çalışmalarında eşlik eden Adnan Karaduman’ın, hayatını kaybettiğini duyurdu.

Akay, “Çok sayıda müzisyene ekol olmuş, Türk müziğinin yetiştirdiği en önemli müzisyenlerden keman virtüözü Adnan Karaduman’ı kaybettik. Amansız bir hastalığa yakalanan 57 yaşındaki değerli keman sanatçımız, 2012 yılında kaybettiğimiz kanun virtüözü Halil Karaduman’ın da kardeşiydi ve çok sevdiği ağabeyine kavuştu. O da ağabeyi gibi yıllarca kemanıyla pek çok ünlü isme konser ve albüm çalışmalarında eşlik etmişti. Ailesine ve sevenlerine sabır dilerim. Tüm sanat camiasının başı sağ olsun.” ifadelerini kullandı.

Adnan Karaduman kimdir?

1965 yılında Gaziantep'te dünyaya geldi. Dedesi ve amcası gibi kanuni olan babasından, ailedeki 5 kardeşi ile birlikte ilk müzik eğitimini aldı. Ağabeyi Halil Karaduman’ın desteği ile 1978 yılında İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuarı'na girdi; 11 yıllık eğitimin ardından keman bölümünü bitirdi.

Uzun yıllar kemanıyla pek çok ünlü sese konser ve albüm çalışmalarında eşlik eden, çeşitli orkestra ve yaylı gruplarında çalışan Adnan Karaduman’ın ilk solo albümü “Meçhul” Kalan Müzik tarafından yayınlandı.