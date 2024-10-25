Türk otomotiv devi Tofaş’a büyük şok! Rekabet Kurumu engeline takıldı

Tofaş, geçtiğimiz yıl Temmuz ayında çerçeve anlaşması yaparak 1 Mart'ta Stellantis Otomotiv Pazarlama A.Ş.'nin 400 milyon Euro’ya devralınmasına ilişkin harekete geçildiğini belirterek sözleşmenin imzalandığını açıklamıştı. Bu adımın ardından Tofaş’a üzen haber Rekabet Kurumu’ndan geldi.

Rekabet Kurumu, Stellantis’in Tofaş tarafından devralınmasına yönelik verilen taahhütlerin yeterli olmadığını açıklayarak onaylamadı.

Rekabet Kurumu konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Stellantis N.V.’ye (STELLANTIS) ait olan Stellantis Otomotiv Pazarlama A.Ş’nin, STELLANTIS ve Koç Holding A.Ş’nin ortak kontrolünde bulunan TOFAŞ Türk Otomobil A.Ş. tarafından devralınması işlemine ilişkin olarak, Rekabet Kurulu’nun 23.11.2023 tarih ve 23-54/1029 –M sayılı toplantısında 4054 Sayılı Kanun’un 10. Maddesinin birinci fıkrası uyarınca konu hakkında nihai inceleme yapılmasına karar verilmiştir. Rekabet Kurulu’nun 24.10.2024 tarih ve 24-43/1027-M sayılı toplantısında yapılan görüşmeler sonucunda, başvuru sahiplerinin konu ile ilgili vermiş olduğu taahhütlerin işleme izin verilebilmesi için yeterli olmadığına karar verilmiştir.”

TOFAŞ’TAN AÇIKLAMA GELDİ

Tofaş Rekabet Kurumu’nun kararının ardından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) konuya ilişkin açıklama yaptı. Şirket kararın nihai olmadığı ve sürecin devam ettiği belirtirken "Rekabet hukuku düzenlemeleri kapsamında söz konusu karar bir ara karar niteliğinde olup, anılan kararın şirketimize tebliğ edilmesini takiben yapılacak detaylı değerlendirmeler sonrasında ilave açıklamalarımız yasal süresi içerisinde Rekabet Kurulu'na sunulacaktır. Bu kapsamda ilgili karar nihai nitelikte olmayıp, süreç devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

STELLANTİS AÇIKLADI

Stellantis N.V., Hollanda merkezli çok uluslu otomotiv şirketi olarak biliniyor. Ocak 2021'de Fransız Groupe PSA ile İtalyan-Amerikan Fiat Chrysler Automobiles şirketlerinin birleşmesiyle kurulan şirket Türkiye’de de faaliyet gösteriyor.

Türkiye Merkezli ve Koç Holding’in ortak kontrolünde bulunan TOFAS ile işbirliği içinde. TOFAS Stellantis Markalarının Türkiye temsilcisi konumunda yer alıyor.