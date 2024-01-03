Türk Pentagon'u ekonomik krize takıldı. 2023'te biteceği söylenmişti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafında 2021'de temeli atılan Türkiye'nin Pentagonu ekonomik engellere takıldı. İnşaatın temeli 30 Ağustos 2021'de atıldı. "Müşterek Karargah Projesi"nin faaliyete gireceği tarih olarak 29 Ekim 2023'e açıklandı. Ancak önce çekildi ama o tarihite bile açılamadığı gibi 2024'e de yetişemiyeceği iler sürülüyor.

"Müşterek Karargah Projesi" kapsamında Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarını Ankara'nın Etimesgut ilçesinde aynı tesiste bir araya getirilecekti.

Kızılay bölgesi içindeki sağda solda böyle bir Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin olmayacağını o dönemde ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, her şeyiyle, duruşuyla düşmana korku, dosta güven veren bir yapıyı burada meydana getireceklerini söylemişti.

2024'E YETİŞEBİLECEK Mİ?

890 İN metrekare kapalı alanı bulacak Müşterek Karargah Projesi 12 Milyon 690 bin metrekare üzerine kurulması hesaplanmıştı. 2021 yılının sonundan itibaren girilen ekonomik kriz nedeniyle zamanında tamamlanamadı.

İktidarın gözde müteahhitlerinden Rönesans Holding'in YÖnetim Kurulu Başkanı Erman Ilıcak, projenin 30 Ağustos 2023'te teslim edeceğini açıkladı ama teslim edilen bir tesis şu ana kadar yok.

Temel Atma töreninde Erdoğan da "Bütün Türkiye dinledi şahit oldu 19 Mayıs 2023'te inşallah bu güzel merkezi yerleşkenin açılışı yapıyoruz" demişti ama işaret edilen tarihten 7 aydan fazla bir zaman geçti.