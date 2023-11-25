Türk pizzacıya ırkçı mesaj! Gelen siparişteki not şoke etti

Almanya'nın Bremen eyaletinde pizzacı işleten Ömer Dokcan'ın dükkanına gelen siparişte ırkçı ifadeler yer aldı. Siparişin sahibi, nota Filistin karşıtı, İsrail yanlısı ırkçı cümleler yazdı.

KAYNAK: İHA
Türk pizzacıya ırkçı mesaj! Gelen siparişteki not şoke etti

Almanya’nın en küçük eyaleti Bremen’de bir Türk pizza dükkanına sahip Ömer Dökcan'a gelen sipariş, Dökcan'ı şoke etti.

Bir internet sitesi üzerinden online siparişi veren Sandra S. isimli şahıs, pizza ismi bölümüne Almanca olarak Filistin karşıtı, İsrail yanlısı ırkçı ifadeler kullandı.

Uzun yıllardır Bremen’de pizza dükkanı işleten Ömer Dokcan konuya ilişkin açıklamasında, “Akşam saatlerinde iş yerinde çalışırken böyle bir sipariş geldi. Bize müşteriler online olarak sipariş verir ve bizim kasadan çıkan fişin üzerinde müşteri siparişi ne yazdıysa o gözükür. Üzerinde normalde istediği pizzaların isimleri yazılmalıydı. Dün akşam da yine sipariş kasası çalıştı ve kasadan çıkan fişi görünce şoke oldum. Muhtemelen sahte isim ve telefonla sipariş verilmiş ama istek bölümünde yazdığı yazı beni şoke etti” diye konuştu.

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