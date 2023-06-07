Türk pop müziğinin yıldızı hayatını kaybetti. Orda bir köy var uzakta şarkısıyla meşhur olmuştu

Yeşilçam’ın efsane isimlerinden biri olan Yıldız Tezcan hayatını kaybetti. Aşkın Gözyaşları, Berduş Yıldız, Yayla Kartalı, Gönül Kuşum gibi filmlerde rol alan Yıldız Tezcan, Yılmaz Güney ve Salih Güney gibi usta isimlerle başrolü paylaşmıştı.

Türk pop müziğinin yıldızı hayatını kaybetti. Orda bir köy var uzakta şarkısıyla meşhur olmuştu

Yeşilçam’da sayısız filmde rol alan ve daha 9 yaşındayken Orda Bir Köy Var Uzakta şarkısını seslendiren Yıldız Tezcan bir süredir gözlerden uzak bir yaşam sürüyordu. Ünlü isimden üzen haber geldi.

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Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, 78 yaşındaki sanatçı bir süredir yaşadığı Çınarcık’ta hayatını kaybetti. Yeşilçam filmlerinde rol almanın yanı sıra 70'li ve 80'li yıllarda Türk müzik dünyasında hatırı sayılır bir çıkış yakalayan Tezcan 3 ay önce fenalaşmış ve geçirdiği felç rahatsızlığı nedeniyle yatalak olmuştu.

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Ünlü isme doktorların çoklu organ yetmezliği teşhisi koyduğu açıklandı. 5 Mart 1945 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Tezcan, henüz 9 yaşındayken müzik dünyasına merhaba dedi. Ünlü ismin plağa okuduğu ilk eser “Orda Bir Köy Var Uzakta” oldu.

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