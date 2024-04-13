Türk savunma sanayi küresel sistemini sarstı

Kısa bir süre önce görücüye çıkan milli muharip uçağımız Kaan, özellikle Avrupa ve ABD’li uzmanların dikkatini Türk savunma sanayisine çevirdi.

Uzun sayılabilecek bir süreden beri Youtube üzerinden gerçekleştirdiği yayınlarda ülkemizin milli savunma hamlelerinin küresel yansımalarına dikkat çeken usta gazeteci Ardan Zentürk, Türkiye Cumhuriyeti’nin kendi ve müttefik ordularını teçhiz etmesinin küresel sistemde büyük bir sarsıntıya neden olacağın iddia etti.

PAKİSTAN - HİNDİSTAN SAVAŞ TEKNOLOJİLERİ YARIŞINDA EN CİDDİ ALTERNATİF KAAN

Uluslararası siyaset uzmanı Zentürk, milli muharip uçağımız Kaan’ın esasında ABD, Çin Halk Cumhuriyeti ve Rusya hattında şekillenen yeni dönem hava savaş teknolojileri çerçevesinde ciddi bir alternatif oluşturduğunun altını çizerek “Bu, seri üretime geçtiği an üç küresel gücün sahip olmaya çalıştıkları bir güce" sahip olacağımızı belirtti.

Özellikle Ukrayna-Rus ve Azebaycan-Ermenistan arasında meydana gelen savaşlarda kendisinden sıkça bahsettiren yerli üretim savaş teknolojilerimizin Asya’da da önemli bir cazibeye sahip olduğunun altını çizen Zentürk “Müslüman Pakistan, Çin Halk Cumhuriyeti'nden aldığı destekle -ki bu da çok doğal çünkü Hindistan biliyorsunuz Çin Halk Cumhuriyeti'nin doğal rakibi, sınır bölgesinde hasım olduğu bir devlet- Hindistan'ın Rusya bağlantılı savunma sanayi karşı bir ciddi direniş sergiliyor” bilgilendirmesinden sonra Pakistan’ın büyük ölçüde öz kaynaklarıyla ürettiği Miraj ve Amerikan malı savaş uçaklarının yeni nesil savaş uçaklarına karşı başarılı olma ihtimalinin olmadığına dikkat çekti.

Pakistan Devleti için büyük bir problem teşkil eden hava savunma sanayisinin modernizasyonu konusunda Pakistan ile Çin Halk Cumhuriyeti’nin oluşturduğu konsorsiyumu bahis konusu eden Zentürk, söz konusu birliktelik sayesinde JF-17 diye adlandırılan çok amaçlı bir savaş uçağının geliştirildiği bilgisini de takipçileriyle paylaştı.

"KAAN YAVAŞ YAVAŞ KANATLARINI YÜKSELTMEYE BAŞLADI"

Pakistan’ın JF-17 girişimine TEJAS adı verilen projeyle karşılık veren Hindistan, bu son üretimi sırasında Rus savunma sanayisinden büyük destek gördü. Zentürk’ün “birebir aynı” tespitinde bulunduğu JF17 ile TEHAS rekabetinde Türkiye faktörünün giderek daha fazla öne çıkmaya başladığını söyledi.

Dünya savunma sanayi sistemi için Kaan'ın çok önemli bir alternatif olduğu görüşünün altını ısrarla çizen usta gazeteci “Kaan benim anladığım kadarıyla eğer maliyetleri de iyi yakalayabilirsen, Azerbaycan başta olmak üzere Türk devletleri açısından, Pakistan açısından, Arap dünyasında Türkiye'ye yakın duran devletler açısından çok ama çok önemli bir alternatif olarak, yavaş yavaş kanatlarını yükseltmeye başlamış durumda” diye konuştu.