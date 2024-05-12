Müslüman ülkeler Kaan'ı bekliyor

Kaynak: Haber Merkezi
Müslüman ülkeler Kaan'ı bekliyor
M5 Savunma ve Strateji Dergisi’nin genel yayın yönetmeni gazeteci Ardan Zertürk, şahsi Youtube kanalalında yüklediği yeni videosunda Türk Silahlık Kuvvetleri’nin 5. nesil savaş uçağı Kaan hakkında dikkat çekici bilgiler paylaştı.

Ardan Zentürk sözlerine Kaan prototipinin hazırlandığı süreçte ABD’nin Türkiye’yi F35 programından çıkarttığını hatırlatarak başladı. Bu sürecin sonunda Türkiye’nin Kaan'la savaş teknolojileri alanında öne çıktığını belirten Zentürk “Amerika başta olmak üzere ve bağlantısında bu konuya çok yakından ilgilenen Yunanistan ve İsrail'in ‘Türkler bir propoganda manevrası gerçekleştiriyor. Daha dün havacılık sektörüne yatırım yapmış bir devlet nasıl olur da 5 nesil bir savaş uçağı geliştirir’ gibi bir yaklaşımları vardı. Bu yaklaşım inanın bana geçtiğimiz Şubat ayında, uçak uçana kadar sürdü” diye devam etti.

Kaan’ın test uçuşundaki erteleme kararında bile batılı ülkelerin karşı propaganda yürüttüğünü iddia eden Zentürk “İnanın bana bu yaklaşım yani ‘Yapamayacaklar. Bu olmayacak. Bunlar bize karşı hava atıyorlar. İşte biz onları F35 çıkarttık diye bilmem ne yapıyorlar’ falan… Bu minvalde bir yaklaşımları vardı” dedi.

Uluslararası yayınlarda Kaan’ın Türkiye'nin geleceğe dönük en büyük stratejik varlığı olarak değerlendirildiğinin altını çizden Zentürk “Türkler mi 5 nesil savaş uçağı yapacak: Amerika yapmış, Çin yapmış, Rusya yapmış, bir de bu mu yapacak’ diyen adamlar şimdi uzun uzun oturmuşlar Kaan nedir, Türkiye ne yapıyor?, Nereye gidiyor?, Ne işler çevirecek özellikle Kaan, Asya denkleminde yani Pakistan, Endonezya, Malezya o Asya denkleminde nasıl bir stratejik oyun kurucu olacak onları tartışıyorlar” diye konuştu.

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"ASYA'NIN MÜSLÜMAN TOPLUMLARI KAAN'I BEKLİYOR"

P0’ın üretim süresinin sadece 9 ay sürmesinin de batılı uzmanları şoke ettiğini belirten Zentürk “İşte buraya takılmış vaziyetteler. Türkler nasıl bir havacılık birikimi sağladı ki P0 diye adlandırılan Kaan gibi bir 5. nesil savaş uçağı 9 ayda havayla buluştu, gökyüzüyle buluştu” dedi.

Kaan’ın %90 oranında yerli bir uçak olduğu bilgisini uluslararası medyada çıkan haberlerden aktaran Zentürk, 100 Türk firmasının bu proje için çalıştığını ve uçağın 30 alt sistemden 24'ünün Türk yapımı olduğu bilgisini paylaştı. Zentürk sözlerini “Asya'nın Müslüman toplumları Endonezya, Malezya, Pakistan, Bangladeş başta olmak üzere -bırakın Türk dünyasını- bunlar Kaan’ı bekliyor. Be zaman Türk bayrağıyla Türk Hava Kuvvetleri bünyesinde havalanacak, o gün bu uçağa yağmur gibi -açık söylüyorum- talep gelecek. Çünkü diyecekler ki ‘Türk Hava Kuvvetleri kullanıyorsa biz de rahat rahat kullanırız’ hikaye budur” diye sonlandırdı.

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