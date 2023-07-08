Türk savunma sanayii şirketi satıldı. Kısa süre önce halka arz edilmişti

Yeniakit'in haberine göre, SDT Uzay & Savunma Teknolojileri, Cey Savunma ve Simülasyon Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş’yi satın aldı. Şirketin bütün hisseleri, SDT’ye geçti.

Türk savunma sanayiinde yeni bir şirket devri yaşandı. SDT Uzay & Savunma Teknolojileri, simülasyon alanında faaliyet gösteren Cey Savunma’yı 4 milyon TL bedel ile satın aldı. Şirketin hisselerinin tamamı, SDT bünyesine geçti.

Konuyla ilgili olarak SDT tarafından yapılan açıklamada, “Cey Savunma ve Simülasyon Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin yüzde 100 hisselerinin devralınması ile ilgili olarak, SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri A.Ş. ile Özcan CEYLAN arasında 23.06.2023 tarihli hisse devir sözleşmesi ile Cey Savunma ve Simülasyon Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş’deki tamamı Özcan CEYLAN’a ait 116.700 adet payların tümü, 04.07.2023 tarihinde 4.000.000 TL (DörtmilyonTürk Lirası) bedel ile SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri A.Ş. tarafından devralınmıştır.” ifadelerine yer verildi.

CEY Savunma’yı satın almasıyla birlikte SDT’nin, simülasyon alanında yeni çözümler geliştireceği öngörülüyor. Halihazırda şirketin geliştirdiği ACMI Pod, Türk Hava Kuvvetleri tarafından aktif olarak kullanılıyor. Öte yandan SDT, radar ve elektronik-harp alanında da faaliyet gösteriyor. Şirket, kısa süre önce halka arz edilmişti.