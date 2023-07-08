Türk savunma sanayii şirketi satıldı. Kısa süre önce halka arz edilmişti

Savunma sanayii alanındaki harp oyunu simülasyonları yapan Cey Savunma ve Simülasyon Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş satıldı. Şirketi satın alan şirket ise SDT Uzay & Savunma Teknolojileri oldu. Şirket, kısa süre önce halka arz edilmişti.

Türk savunma sanayii şirketi satıldı. Kısa süre önce halka arz edilmişti

Yeniakit'in haberine göre, SDT Uzay & Savunma Teknolojileri, Cey Savunma ve Simülasyon Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş’yi satın aldı. Şirketin bütün hisseleri, SDT’ye geçti.

Türk savunma sanayiinde yeni bir şirket devri yaşandı. SDT Uzay & Savunma Teknolojileri, simülasyon alanında faaliyet gösteren Cey Savunma’yı 4 milyon TL bedel ile satın aldı. Şirketin hisselerinin tamamı, SDT bünyesine geçti.

Konuyla ilgili olarak SDT tarafından yapılan açıklamada, “Cey Savunma ve Simülasyon Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin yüzde 100 hisselerinin devralınması ile ilgili olarak, SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri A.Ş. ile Özcan CEYLAN arasında 23.06.2023 tarihli hisse devir sözleşmesi ile Cey Savunma ve Simülasyon Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş’deki tamamı Özcan CEYLAN’a ait 116.700 adet payların tümü, 04.07.2023 tarihinde 4.000.000 TL (DörtmilyonTürk Lirası) bedel ile SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri A.Ş. tarafından devralınmıştır.” ifadelerine yer verildi.

CEY Savunma’yı satın almasıyla birlikte SDT’nin, simülasyon alanında yeni çözümler geliştireceği öngörülüyor. Halihazırda şirketin geliştirdiği ACMI Pod, Türk Hava Kuvvetleri tarafından aktif olarak kullanılıyor. Öte yandan SDT, radar ve elektronik-harp alanında da faaliyet gösteriyor. Şirket, kısa süre önce halka arz edilmişti.

uuuu.jpg

nnnn.jpg

Öne Çıkanlar
Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? 2023 Temmuz bedelli askerlik ücreti ne kadar kaç TL?
Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? 2023 Temmuz bedelli askerlik ücreti ne kadar kaç TL?
Yurt dışı telefon kayıt ücreti ne kadar oldu? IMEI kayıt ücreti ne kadar kaç TL?
Yurt dışı telefon kayıt ücreti ne kadar oldu? IMEI kayıt ücreti ne kadar kaç TL?
Vergilere zam mı geldi? Noter pasaport vize harçları ne kadar oldu?
Vergilere zam mı geldi? Noter pasaport vize harçları ne kadar oldu?
Threads nedir? Instagram Threads nasıl indirilir?
Threads nedir? Instagram Threads nasıl indirilir?
AKP kamu mühendislerini açlığa mahkum etti!
AKP kamu mühendislerini açlığa mahkum etti!
CHP’nin YSK Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu’ndan şüpheli seçim itirafı
CHP’nin YSK Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu’ndan şüpheli seçim itirafı
Son Haberler
Tahterevalli çocuğun parmağını koparttı Güncel
Tahterevalli çocuğun parmağını koparttı
İki minibüs çarpıştı: 3 yaralı Güncel
İki minibüs çarpıştı: 3 yaralı
Dansıyla gündem olan milletvekili adayı hastanelik oldu Güncel
Dansıyla gündem olan milletvekili adayı hastanelik oldu
Düğün eğlencesi polisi alarma geçirdi Güncel
Düğün eğlencesi polisi alarma geçirdi
50 yıllık mobilya devi iflas etti. 72 mağazası apar topar kapandı Ekonomi
50 yıllık mobilya devi iflas etti. 72 mağazası apar topar kapandı
Kartal’da ağaca çarpan araç ikiye bölündü Yaşam
Kartal’da ağaca çarpan araç ikiye bölündü