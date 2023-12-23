Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'deki PKK hedeflerini vuruyor

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Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'deki PKK hedeflerini vuruyor
Suriye’nin birçok bölgesindeki PKK hedefleri Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yoğun bir şekilde vuruluyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları Kamışlı/Suriye'deki PKK hedeflerini vuruyor

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