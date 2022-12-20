Filiz Akın'dan korkutan haber. Sosyal medyadan açıkladı

Filiz Akın'dan sevenlerini korkutan bir haber geldi. Yeşilçam'ın 4 Yapraklı Yonca'sı olarak kabul edilen Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve Fatma Girik arasında bulunan Filiz Akın, geçtiğimiz Cuma günü operasyon geçirdi.

Akın, üst kulağından şüpheli bir dokunun ameliyatla kendisinden alındığını açıkladı. Usta sanatçı sağlık durumu hakkında bilgiyi sosyal medya hesabından şu sözler ile paylaştı:

"ŞÜPHELİ BİR DOKU..."

"Geçen Cuma günü üst kulağımdan şüpheli doku bir ameliyat ile alınmadan önce... Hastahane odası aynı ama fotoğraf/resim daha eski. Yarın daha iyi olacak. İyi geceler."