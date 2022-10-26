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Muhabirlere kızarak sitem eden Kadir İnanır: Ben daha bunamadım

Kadir İnanır, önceki gece Cihangir’de bir mekan çıkışında görüntülendi. 2012'de ‘Elveda Katya’ adlı bir film çeken sanatçı, yanındaki hanımı habercilere 'Katya' diye tanıştırdı. Ama Kadir İnanır'ın yanındaki hanımefendi 'Katya'ya hiç benzemiyordu. Muhabirler de dayanamayıp bunu söyleyince, Kadir İnanır küplere bindi

Haber Giriş: 26 Ekim 2022 Çarşamba - 09:25
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Türk Sinemasının efsane oyuncusu kendisine inanmayan muhabirlere kızdı

Muhabirlere kızarak sitem eden Kadir İnanır: Ben daha bunamadım
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Kadir İnanır 2012’de ‘Elveda Katya’ adlı bir film çekmişti. Katya’yı o dönem 23 yaşında olan Rus oyuncu Anna Andrusenko canlandırmıştı

Önceki akşam Cihangir’de dostlarıyla buluşan Kadir İnanır habercileri çağırdı ve yanındaki kızı Katya diye tanıştırdı. “O dönem 23 yaşındaydı. Şimdi kocaman olmuş” dedi.

 

Muhabirler hemen internetten filmi araştırdı. Kadir İnanır’ın Katya dediği kız Anna Andrusenko’ya hiç benzemiyordu. “Hiç benzemiyor, emin misiniz Katya olduğuna?” diye sordular.

Sinirlenen Kadir İnanır “Bu nasıl saçmalık? Bunu söylemek bana hakaret. Ben daha bunamadım. Değil diyenler ağır saçmalıyor. İnsanların değişmesi gayet normal” şeklinde bir tepki verdi.

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