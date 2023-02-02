Türk sinemasının unutulmazları AKM’de

AA

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteğiyle Türkiye Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliğinin hazırladığı Yeşilçam'ın unutulmayan filmleri seçkisi, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, AKM Yeşilçam Sineması'nda, 6-12 Şubat'ta Türk sinemasında 1950-1970 arasında çekilen önemli filmler gösterilecek.

Sinemaseverler "Hıçkırık", "Nereye Bakıyor Bu Adamlar", "Gülşah", "Çiçek Abbas", "Hababam Sınıfı Güle Güle", "Hudutların Kanunu", "Kızılırmak Karakoyun", "Bitirim Kardeşler", "Şoför Nebahat", "Tersine Dünya", "Fırat'ın Cinleri", "Feride", "Hanım", "Toprağın Teri", "Susuz Yaz", "Selvi Boylum Al Yazmalım", "Karanlıkta Uyananlar" ve "Güllü" adlı Türk sinemasına yön veren unutulmaz filmleri izleme şansı bulacak.