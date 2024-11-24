Türk sinemasının usta yönetmeni Şerif Gören’den kötü haber! Merdivenlerden düştü, entübe edildi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Türk sinemasının usta yönetmeni Şerif Gören’den kötü haber! Merdivenlerden düştü, entübe edildi

Yılanların Öcü, Endişe, Yol filmleri gibi birbirinden başarılı projelerle hafızalara kazınan Şerif Gören'den kötü haber geldi. Gören evinin merdivenlerinden düşerek hastanelik oldu. Ünlü yönetmenin entübe edildiği öğrenildi.

Usta yönetmen Şerif Gören, dün gece evinde talihsiz bir kaza geçirdi. Merdivenlerden inerken dengesini kaybeden Gören, başını sert bir şekilde yere çarptı.

Kaza sonrası yakınları tarafından apar topar hastaneye kaldırılan Şerif Gören, Taksim İlk Yardım Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

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SAĞLIK DURUMU NASIL?

Hastaneye kaldırılmasının ardından Gören, entübe edilerek tedavi sürecine alındı. Türk sinemasının duayen isimlerinden biri olarak tanınan Gören'e, meslektaşlarından, hayranlarından destek mesajları yağmaya başladı.

Gören’in sağlık durumu ve tedavi süreci merakla bekleniyor.

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ŞERİF GÖREN KİMDİR?

Türk sinemasının usta yönetmenlerinden biri olan Şerif Gören, 80 yılı aşkın bir süredir Türk sinemasına büyük katkılarda bulundu.

"Yılmaz Güney" ile olan yakın işbirliği sayesinde, "Yol" gibi önemli filmin yönetmenliğini üstlendi ve dünya çapında büyük ödüller kazandı.

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