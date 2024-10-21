Türk şirketi dünya devi IBM'in şirketini satın aldı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Türk şirketi dünya devi IBM'in şirketini satın aldı

Türkiye'de IBM'in teknik servisi olarak hizmet veren Destek Bilgisayar, IBM'in yüzde 100 hissesine sahip olduğu bir teknoloji şirketini bünyesine kattı.

28 yıldır faaliyet gösteren Destek Bilgisayar, ABD merkezli teknoloji devi IBM'in Seri Bilgisayar Teknolojileri'ni satın aldığını duyurdu. Bu satın almayla birlikte, Seri Bilgisayar Teknolojileri Türk sermayesi tarafından yönetilmeye başlayacak. Bu gelişme, Destek Bilgisayar için önemli bir büyüme adımı olarak değerlendiriliyor.

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1997 YILINDAN BERİ IBM'İN TÜRKİYE TEKNİK SERVİSİ OLARAK HİZMET VERİYOR

1996 yılında kurulan ve 1997’den bu yana IBM Teknik Servisi olarak faaliyet gösteren Destek Bilgisayar, 7 bölgede 29 ofisle hizmet veriyor. Şirket, yaklaşık 600 çalışanı ile IBM'in sahip olduğu Seri Bilgisayar Teknolojileri’ni devraldı. Bu satın alma ile birlikte Destek Bilgisayar, dünya devi IBM'in Türkiye’deki en önemli varlıklarından birini bünyesine katmış oldu. Bu gelişme, Destek Bilgisayar için stratejik bir adım olarak öne çıkıyor.

IBM 135 MİLYAR DOLAR VARLIĞA SAHİP

Merkezi New York'ta bulunan IBM, 175'ten fazla ülkede faaliyet göstermektedir. 2023 verilerine göre, şirketin 282 binden fazla çalışanı ve 62 milyar doları aşan geliri bulunmaktadır. Dünyanın en değerli markalarından biri olan IBM'in varlıkları ise 135 milyar doların üzerindedir. Bu rakamlar, IBM'in global ölçekteki gücünü ve etkisini bir kez daha gözler önüne seriyor.

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