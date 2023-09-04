Türk şoför turistleri ölüme götürdü

Antalya'nın Alanya ilçesinde turistleri taşıyan saferi aracının otomobille çarpışması sonucu ölenlerin sayısı 3'e yükseldi. Kazada 4’ü Türk, 7'si İsrail, 2'si Rus ve 2'si Kazak olmak üzere yaralanan 15 kişinin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

KAYNAK: İHA
Türk şoför turistleri ölüme götürdü

İHA'nın haberine göre, kaza, saat 16.00 sıralarında Mahmutlar Mahallesi Gazipaşa-Antalya D-400 karayolunda meydana geldi. Gazipaşa'dan Alanya yönüne doğru hareket halindeki Ramazan Yıldırım yönetimindeki 07 BAY 993 plakalı safari aracı, aynı yöndeki Recep Özsoy kontrolündeki 07 HOM 52 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada kontrolden çıkan saferi aracı takla atarak karşı şeride geçti. Saferi aracının üzerindeki turistler etrafa savruldu. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralı kişilere ilk müdahalesini olay yerinde yaptı. Ardından yaralı turistler ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazada Rus uyruklu Olga Zahukova (61), Kazakistan uyruklu Araılym Nugmanova (34) ile Symbat Nasipgali (2) isimli kız çocuğu hayatını kaybetti. Kazada yaralanan Ebru Ö. (30), Hira Ö. (6), Deniz Eymen Ö. (4) ve Oğuzhan Z. ile İsrail uyruklu Taqwa Abu Ayash (23), Nıvın Abu Ayash (32), Sıham Suleımanı (51), Amal Abu Ras (49), Samash Suleımanı (38), Rayan Abu Aıash (19), Muhammed Abu Ayash (28), Rus uyruklu Elıseı Zhukova (13), Olesıa Zhykova (35) ve Kazakistan uyruklu Sayan Nassıpkanlı ile Nurbolat Kurmashev'in (37) hastanelerde tedavileri sürüyor.

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