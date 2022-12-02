Türk sofralarının baş tacında büyük tehlike. Kansere neden oluyor

İHA’nın haberine göre; Mardin Artuklu Üniversitesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Hasan Basri Savaş, pirinçte ‘mikroplastik’ oranına dikkat çekerek hazır olarak alınan pirinçte yıkandıktan sonra mikroplastik oranının azaldığını belirtti.

Doç. Dr. Hasan Basri Savaş, “Yüz gram pirinçte 3,7 mg mikroplastik varlığı tanımlanmış ve bu pirinç yıkanınca mikroplastik miktarı 2,8 mg’a inmiştir. Paketli hazır konserve pirinçte 13,3 mg’a varan mikroplastik varlığı gösterilmiştir” ifadelerini kullandı.

“KANSERE VE BAĞIŞIKLIK BOZUKLUĞUNA YOL AÇABİLİYOR”

Doç. Dr. Hasan Basri Savaş mikroplastik kullanımının kansere ve bağışıklık bozukluğuna yol açabileceğini vurguladı. Savaş, “Son yıllarda yapılan güncel araştırmalarda; kutuplardaki taze karlarda, okyanuslarda, su kaynaklarında, gıdalarda ve nihayet insan kanında ve akciğerinde mikroplastik varlığı gösterilmiştir. Yüz gram pirinçte 3,7 mg mikroplastik varlığı tanımlanmış ve bu pirinç yıkanınca mikroplastik miktarı 2,8 mg’a inmiştir. Paketli hazır konserve pirinçte 13,3 mg’a varan mikroplastik varlığı gösterilmiştir. Bu durumlar beraberinde çok haklı bir endişeyi getirmektedir. ‘Mikroplastikler sağlığa zararlı mıdır?’ Yeni yayınlanacak olan '70 Adımda Sağlıklı Beslenme' kitabımda bu konudaki bilimsel araştırmalarda yer alan endişeleri özetledim. Çok kısaca, mikroplastik maruziyetinin doza bağımlı olarak, inflamasyon, nörodejenerasyon, bağışıklık bozukluğu ve kansere yol açabileceği endişeleri ifade ediliyor. Bugüne kadar mikroplastiklerin insan sağlığına olumsuz etkilerine dair çok güçlü deliller ortaya konulamamış fakat bu konuda henüz yeterince araştırma yapılmadığı unutulmamalıdır” diye konuştu.

“OKYANUSLARDA TRİLYONLARCA MİKROPLASTİK VARLIĞI TAHMİN EDİLMEKTEDİR”

Plastik kullanımının çoğaldığına dikkat çeken ve giderek arttığını belirten Dr. Savaş, şu sözleri kullandı:

“1950’lerde yıllık 1,7 milyon ton olan plastik tüketimi günümüzde yıllık 350 milyon tonu bulmuştur. Sadece okyanuslara yıllık 8 milyon ton civarında plastik karışmaktadır. Bu plastiklerin bir kısmı tekstil ve kozmetik sektörü için küçük boyutlarda üretilmektedir. Diğerleri ise büyük boyutlu üretilmesine rağmen doğada aşınarak ve parçalanarak küçük partiküllere dönüşmektedir. 2004 yılında Prof. Thompson’ın tanımlamasıyla literatüre giren mikroplastik kavramı, 5 mm ile 1 mm arasındaki küçük plastik parçacıkları ifade etmektedir. Okyanuslarda trilyonlarca mikroplastik varlığı tahmin edilmektedir”