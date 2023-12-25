Türk sporculardan 7 bin 418 madalya

Kaynak: AA
Türk sporculardan 7 bin 418 madalya
2023 yılında Ay Yıldızlı sporcularımızın kazandığı toplam madalya sayısı belli oldu.

Milli sporcularımız, 2023 yılında uluslararası organizasyonlarda 7 bin 418 madalya kazanma başarısı göstererek büyük bir başarıya imza attılar.

AA muhabirinin Gençlik ve Spor Bakanlığından edindiği bilgiye göre milli sporcular, 2023 yılında Dünya ve Avrupa şampiyonaları başta olmak üzere birçok önemli uluslararası organizasyonda İstiklal Marşı'nı okutmak için yarıştı.

Milli sporcular, 1 Ocak-18 Aralık 2023 tarihlerinde; 2 bin 453'ü altın, 2 bin 600'ü gümüş ve 2 bin 365'i bronz olmak üzere toplam 7 bin 418 madalya kazanma başarısı gösterdi.

En çok madalyayı milli kick boksçular kazandı

Milli kick boksçular, dünya şampiyonasında 41 madalya, Avrupa şampiyonasında 119 madalya kazandı. Milli kick boksçular diğer organizasyonlar kazandıkları madalyalarla toplam 1091 madalya elde etti.

Milli kick boksçuları, uluslararası arenada kazandıkları 1081 madalyayla milli tenisçiler takip etti.

Üçüncü sırada yer alan milli wushu sporcuları ise uluslararası organizasyonda 567 madalya kazanma başarısı gösterdi.

İlgili Haberler
İstanbul Yüzme Yarışları'nda büyük heyecan yaşandı. Profesyonel sporculara meydan okudular
Genç yaşlı çocuk demeden Atatürk için koştular
Genç yaşlı çocuk demeden Atatürk için koştular
Tekvando'da hedef Londra'yı sollamak. Recep Çınar yazdı
Son Haberler
Fatih Tekke'nin Alanyaspor'u gümbür gümbür. Samsunspor'u da yıktılar Spor
Fatih Tekke'nin Alanyaspor'u gümbür gümbür. Samsunspor'u da yıktılar
Ruslar yepyeni bir elektrikli otomobil yaptı. Tipi biraz alay konusu oldu Gündem
Ruslar yepyeni bir elektrikli otomobil yaptı. Tipi biraz alay konusu oldu
Samsun’da iki otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı Gündem
Samsun’da iki otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Ekrem İmamoğlu Fenerbahçe’de. Bu kez kravat krizi yaşanmadı Spor
Ekrem İmamoğlu Fenerbahçe’de. Bu kez kravat krizi yaşanmadı
Bakan Güler, Suudi Arabistanlı mevkidaşı ile görüştü Gündem
Bakan Güler, Suudi Arabistanlı mevkidaşı ile görüştü
'Çukur Çetesi'ne operasyon. 11 milyar liralık gelir elde etmişler Gündem
'Çukur Çetesi'ne operasyon. 11 milyar liralık gelir elde etmişler