Türk süt imparatoru sektöre veda etti. 30 yıldır hizmet veriyordu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Türk süt imparatoru sektöre veda etti. 30 yıldır hizmet veriyordu

Kocaeli'de Yıldızlar Akaryakıt'ın sahibi İbrahim Yıldız, 2024 yılının son gününde faaliyetleri arasında bulunan süt ve süt ürünleri bölümünü sonlandırdığını açıkladı. 30 yıldır süt toplama ,soğutma ve pazarlama ticaretini sonlandıran Yıldız "Hakkınızı helal edin" dedi.

Türk süt sektörünün önemli ismi İbrahim Yıldız, 30 yıllık hizmetin ardından süt ticaretine veda etti. Müşterilerine teşekkür etti.

Türk süt sektörünün önemli isimlerinden biri olan İbrahim Yıldız, 30 yıllık hizmetinin ardından sürpriz bir kararla süt toplama, soğutma ve pazarlama faaliyetlerini sonlandırdığını açıkladı. Derince İshakçılar Mahallesi'nde faaliyet gösteren Yıldızlar Akaryakıt İnşaat Tarım Ürünleri Limited Şirketi'nin sahibi İbrahim Yıldız, bu kararı sosyal medya hesabından duyurdu.

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Yıldız, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Çok değerli müşterilerimiz, yaklaşık 30 yıldan beri severek ve isteyerek büyük gayretlerle emek verdiğimiz süt toplama, soğutma ve pazarlama ticaretini sonlandırma kararı almış bulunmaktayız. Bugüne kadar göstermiş olduğunuz teveccühe layık olmaya çalıştık."

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Yıldız, ticaret hayatında hak ve hukuk noktasında eksiklerinin ve artılarının olduğunu belirterek, Yıldızlar Akaryakıt olarak tüm müşterilerine haklarını helal ettiklerini ve müşterilerinden de kendilerine haklarını helal etmelerini istedi. Ayrıca, 2025 yılının herkes için hayırlı olmasını dileyerek müşterilerine teşekkür etti.

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İbrahim Yıldız, sadece süt ve süt ürünleri değil, aynı zamanda tarım ürünleri, hayvancılık ürünleri ve inşaat malzemeleri alanlarında da faaliyet gösteriyordu. Bu çeşitlilik, onu tarım ve hayvancılık sektöründe önemli bir figür haline getirmişti. Ancak, süt sektöründen çekilme kararı, sektörde bir dönemin sona erdiğinin işareti olarak görülüyor.

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