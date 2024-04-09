‘Türk tarihi sandıkta yazılmamıştır’ Bahçeli'den Van krizi çıkışı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Bu mesajda, yerel seçimin ardından Van’da yaşanan mazbata krizine değinen Bahçeli, muhalefet partilerine sert sözlerle yüklendi.

Van’da mazbatanın DEM Partili adaya verilmesine, "baştan aşağı yanlış ve skandal" ifadeleriyle tepki gösteren Bahçeli, "Bunun millet iradesine saygı olduğunu ileri sürmek ise ahmaklık ve aldatmadır. Çünkü Türk milletinin muazzez iradesi her türlü bölücüye, bölünmeye, teröre ve teröriste sonuna kadar karşıdır ve karşı duracaktır" açıklamalarında bulundu.

Mazbatanın Dem Partili adaya verilmemesi nedeniyle, Van ve çevre illerde düzenlenen eylemleri eleştiren Bahçeli, "Sokakların hak arama yeri olmadığı, şiddet ve zor kullanarak olmayan bir hakkın alınamayacağı iyi bilinmelidir. Tam tersi bir süreç devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü sarsacak ve devlette zaaf oluşturacaktır.” İfadelerini kullandı.

Bahçeli, 31 Mart yerel seçimlerinden sonra, ‘devlet ve milleti karşı karşıya getirme sinsilikleri ve devleti kötü gösterme niyetlerinin hız kazandığını’ söyledi ve bu duruma tahammül göstermenin milli iflasa çanak tutmak demek olduğunu ifade etti.

“TÜRKİYE CUMHURİYETİ SANDIKTA KURULMAMIŞTIR”

Yayınladığı mesajda, yerel seçimlerde CHP’nin aldığı sonuç hakkında da konuşan Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel için, "'Cam tavanı kırdık' diyenlerin Türk devletinin çatısını ve Türk milletinin varlığını dinamitlemesine asla fırsat verilmeyecektir. Türkiye Cumhuriyeti sandıkta kurulmamıştır. Türk tarihi sandıkta yazılmamıştır. Herkes aklını başına almalı, rüzgar ektiği müddetçe fırtına biçeceğini unutmamalıdır" ifadelerini kullandı.