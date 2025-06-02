Türk tekstil devi iflasın eşiğinde! Dünya markaları ile çalışıyordu

Türk tekstil devi Uğur Balkuv ödeme çıkmasından kurtulamayarak iflasın eşiğine geldi. Uğur Balkuv ,uzun yıllardır uluslararası tekstil pazarında önemli bir tedarikçi konumunda yer alıyor ve Hugo Boss, Mango, Zara, Diesel, Massimo Dutti, Esprit, Timberland gibi dünyaca ünlü markalara ürün sağlıyordu.

KONKORDATO KARARI VERİLDİ

Son dönemde yaşadığı finansal sorunlar nedeniyle konkordato talebinde bulunan firma için yargı süreci başlatıldı. İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, konkordato tasdiki davasında şirkete üç aylık geçici mühlet verilmesine karar verdi. Mahkeme, konkordato denetmeni olarak 3 isim atadı.

Mahkeme tarafından yapılan açıklamada, duruşmanın 20 Ağustos 2025 tarihinde saat 14:00'te yapılacağı bildirildi.

İTİRAZ HAKKI BULUNUYOR

Mahkeme kararında, şirketin konkordato ilanının gazetede yayımlandığı tarihten itibaren yedi gün içinde itiraz hakkı bulunduğu ifade edildi. Kararda şu ifadelere yer verildi:

“Konkordato mühleti verilmesini gerektirecek bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri, İcra ve İflas Kanunu'nun 288. maddesi hükmünce ilan olunur.”

DÜNYACA ÜNLÜ MARKALARA ÜRETİM YAPIYORDU

İstanbul Dudullu Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan Uğur Balkuv firması, bölgenin en büyük tekstil ürünleri fabrikalarından biri olarak faaliyet gösteriyor. Şirket, üretim kapasitesi ve kalitesiyle başta Hugo Boss, Mango, Zara, Diesel, Massimo Dutti, Esprit ve Timberland olmak üzere birçok global markaya tekstil ürünleri üretmekteydi.