Türk tekstil devi iflasın kıyısında. Benetton H&M de müşterisiydi

İzmir merkezli ve uluslararası markalar için kumaş üreten Zümrüt Tekstil Şirketi, iflasın eşiğinde. Dev firma ekonomik zorluklar nedeniyle yaklaşık 2 yıl önce mahkemeye başvurarak konkordato talebinde bulundu.

İlk başvurusunda yerel mahkeme tarafından verilen konkordato kararı istinaftan dönmüş ve üst mahkeme şirketin talebini reddetmişti. Bu süreçte ihtiyati tedbir kararları kaldırıldı ve konkordato komiseri ile kayyımın görevine son verildi.

250 KİŞİ ÇALIŞTIRIYORDU

Ancak şirket, şimdi yeniden konkordato başvurusunda bulundu. İzmir 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, geçici mühlet kararı verdi. Bu karara itiraz edilebilir. SMMM Hatice Karpuzoğlu ve Hukukçu Edhem Solak, geçici konkordato komiseri olarak görevlendirildi.

Zümrüt Tekstil Fabrikası, 1996 yılında kuruldu ve 250’den fazla işçi istihdam ediyor. Fabrika, H&M, Inditex Group, M&S,Next, Arcadia Group, C&A, Topshop, Benetton gibi mağaza zincirlerine ürün üretirken aynı zamanda Amerika, Avrupa ve Ortadoğu ülkelerine kumaş ihraç ediyor.