Türk tekstil devi iflastan yırttı. Zara, Hema, H&M, Lindex'a kumaş temin ediyor

Konkordato takip'te yer alan bilgilere göre küresel ekonomik krizin etkileriyle sarsılan Alaf Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, iflasın eşiğinden döndü. Karşıyaka Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketin konkordato talebini reddederek, daha önce verilen 1 yıllık kesin mühlet kararını da iptal etti.

Mahkeme, şirket hakkında alınan ihtiyati tedbirlerin ve konkordato komiserlerinin görev ve yetkilerinin kaldırıldığını açıkladı. Alacaklıların alacaklarını Konkordato Komiserliği'ne bildirme süreci sona erdi.

Ayrıca, şirketin taşınmazları, taşıtları ve üretim araçlarının devrini engelleyen tedbirler artık geçersiz. Şirketin rehin tesis etmesi ya da taşınmazlarını devretmesi gibi işlemler, artık mahkeme iznine tabi olmayacak.

Alaf Tekstil, iç pazarda Zara, Hema, H&M ve Lindex gibi Avrupa ve Amerika'nın prestijli mağaza zincirlerine kumaş tedariğinde bulunuyor. Şirketin boyahanesi, aylık 200.000 kg boyama kapasitesiyle örme kumaşların boyama ve terbiye işlemlerini ileri teknoloji makinelerle gerçekleştiriyor.

Boyahane, 50 kg, 150 kg, 500 kg ve 750 kg kapasiteli boyama kazanlarına sahip ve günlük kapasitesi kumaş çeşidine göre 8 bin ile 10 bin kilo arasında değişiyor.

Alaf Tekstil, ekonomik sıkıntıları nedeniyle konkordato başvurusunda bulunmuştu. Ancak mahkemenin bu kararı, şirketin mali durumunu yeniden değerlendirmesi ve belki de yeni stratejiler geliştirmesi gerektiğini gösteriyor. Şirketin, bu karar sonrasında nasıl bir yol izleyeceği merak konusu.