Türk Telekom'dan internete dev zam. Seçim bitti böyle oldu

Türk Telekom, sabit internet paketlerinde yüzde 38'e kadar zam yaptığını bildirdi. Ayrıca, hat dondurma, devir ve statik IP gibi ek hizmetlerin de fiyatlarının arttırıldığı belirtildi.
Türkiye'de son zamanlarda döviz kuru yükselişinin etkisiyle teknolojik ürün ve hizmetlerde fiyat artışları yaşanıyor.
Türk Telekom da bu trende uyarak tarifelerini güncelledi.
Türk Telekom tarifelerinde 1 Temmuz itibariyle geçerli olacak fiyat listesi ise şöyle:
TAAHÜTSÜZ İNTERNET FİYATLARI
|Limitsiz İnternet Paketleri
|İnternet Hızı
|Eski Fiyat
|Yeni Fiyat
|ADSL, VDSL, Fiber
|12 Mbps'ye kadar
|410 TL
|500 TL
|ADSL, VDSL, Fiber
|16 Mbps'ye kadar
|411 TL
|505 TL
|ADSL, VDSL, Fiber
|24 Mbps'ye kadar
|426 TL
|520 TL
|VDSL, Fiber
|35 Mbps'ye kadar
|446 TL
|530 TL
|VDSL, Fiber
|50 Mbps'ye kadar
|467 TL
|540 TL
|VDSL, Fiber
|75 Mbps'ye kadar
|477 TL
|550 TL
|VDSL, Fiber
|100 Mbps'ye kadar
|487 TL
|600 TL
|Fiber
|200 Mbps'ye kadar
|504 TL
|700 TL
|Fiber
|500 Mbps'ye kadar
|854 TL
|900 TL
|Fiber
|1000 Mbps'ye kadar
|1104 TL
|1200 TL
TEK SEFERLİK ÜCRETLER
|Hizmet
|Eski Fiyat
|Yeni Fiyat
|Hat Dondurma
|99 TL
|149 TL
|Hat Kapama Ücreti
|99 TL
|139 TL
|Nakil Ücreti
|99 TL
|179 TL
|Devir Ücreti
|99 TL
|149 TL
|Yalın Erişim Ücreti
|33 TL
|40 TL
|Aylık Tekli Statik IP
|59,90 TL
|79,90 TL
|Yıllık Tekli Statik IP
|599 TL
|799 TL