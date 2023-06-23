Türk Telekom'dan internete dev zam. Seçim bitti böyle oldu

Türk Telekom, 1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni fiyat tarifelerini duyurdu.

Türk Telekom'dan internete dev zam. Seçim bitti böyle oldu

Türk Telekom, sabit internet paketlerinde yüzde 38'e kadar zam yaptığını bildirdi. Ayrıca, hat dondurma, devir ve statik IP gibi ek hizmetlerin de fiyatlarının arttırıldığı belirtildi.

Türkiye'de son zamanlarda döviz kuru yükselişinin etkisiyle teknolojik ürün ve hizmetlerde fiyat artışları yaşanıyor.

Türk Telekom da bu trende uyarak tarifelerini güncelledi.

Türk Telekom tarifelerinde 1 Temmuz itibariyle geçerli olacak fiyat listesi ise şöyle:

TAAHÜTSÜZ İNTERNET FİYATLARI

Limitsiz İnternet Paketleriİnternet HızıEski FiyatYeni Fiyat
ADSL, VDSL, Fiber12 Mbps'ye kadar410 TL500 TL
ADSL, VDSL, Fiber16 Mbps'ye kadar411 TL505 TL
ADSL, VDSL, Fiber24 Mbps'ye kadar426 TL520 TL
VDSL, Fiber35 Mbps'ye kadar446 TL530 TL
VDSL, Fiber50 Mbps'ye kadar467 TL540 TL
VDSL, Fiber75 Mbps'ye kadar477 TL550 TL
VDSL, Fiber100 Mbps'ye kadar487 TL600 TL
Fiber200 Mbps'ye kadar504 TL700 TL
Fiber500 Mbps'ye kadar854 TL900 TL
Fiber1000 Mbps'ye kadar1104 TL1200 TL

TEK SEFERLİK ÜCRETLER

HizmetEski FiyatYeni Fiyat
Hat Dondurma99 TL149 TL
Hat Kapama Ücreti99 TL139 TL
Nakil Ücreti99 TL179 TL
Devir Ücreti99 TL149 TL
Yalın Erişim Ücreti33 TL40 TL
Aylık Tekli Statik IP59,90 TL79,90 TL
Yıllık Tekli Statik IP599 TL799 TL

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