Türk Telekom'dan internete dev zam. Seçim bitti böyle oldu

Türk Telekom, sabit internet paketlerinde yüzde 38'e kadar zam yaptığını bildirdi. Ayrıca, hat dondurma, devir ve statik IP gibi ek hizmetlerin de fiyatlarının arttırıldığı belirtildi.

Türkiye'de son zamanlarda döviz kuru yükselişinin etkisiyle teknolojik ürün ve hizmetlerde fiyat artışları yaşanıyor.

Türk Telekom da bu trende uyarak tarifelerini güncelledi.

Türk Telekom tarifelerinde 1 Temmuz itibariyle geçerli olacak fiyat listesi ise şöyle:

TAAHÜTSÜZ İNTERNET FİYATLARI

Limitsiz İnternet Paketleri İnternet Hızı Eski Fiyat Yeni Fiyat ADSL, VDSL, Fiber 12 Mbps'ye kadar 410 TL 500 TL ADSL, VDSL, Fiber 16 Mbps'ye kadar 411 TL 505 TL ADSL, VDSL, Fiber 24 Mbps'ye kadar 426 TL 520 TL VDSL, Fiber 35 Mbps'ye kadar 446 TL 530 TL VDSL, Fiber 50 Mbps'ye kadar 467 TL 540 TL VDSL, Fiber 75 Mbps'ye kadar 477 TL 550 TL VDSL, Fiber 100 Mbps'ye kadar 487 TL 600 TL Fiber 200 Mbps'ye kadar 504 TL 700 TL Fiber 500 Mbps'ye kadar 854 TL 900 TL Fiber 1000 Mbps'ye kadar 1104 TL 1200 TL

TEK SEFERLİK ÜCRETLER