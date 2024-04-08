Türk turistler için Rodos'ta Vize Bürosu açıldı

Yunan yetkililer tarafından yapılan açıklamada Türkiye'den Yunanistan'a gelecek turistlerin Rodos'ta kurulan büroya başvurarak Kalimnos, Limnos, Leros, İstanköy, Midilli, Sakız, Samos, Rodos, Simi ve Kastelorizo adalarına yedi günlük vize alabilecekleri söylendi.

Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Dimitrios Kairidis, Rodos'taki bürodan alınacak vizenin tek girişli olduğunu ve diğer Avrupa ülkelerine ücretsiz seyahat olanağı sağlamadığını bildirdi.

Schengen bölgesi kurallarının yegane istisnasını teşkil eden kapıda vize uygulaması hakkında bilgilendirmede bulunan Kairidis, bunun AB ile yakın işbirliğinin bir sonucu olduğunu ve Yunan adaları için gelir sağlamakla kalmayıp iki ülkeyi daha da yakınlaştıracağını belirtti.