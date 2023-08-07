Türk ve Altay mitolojisinde dağ tanrısı

Altay Han, Türk, Altay ve Moğol mitolojisinde dağ tanrısı olarak tanınır.

Türk ve Altay mitolojisinde dağ tanrısı

Altın tanrısı olarak da bilinen Altay Han, Altın Han, Altun Han, İlten Han olarak da söylenir.

Altay Han, Moğol mitolojisinde Altan Han veya Alt Han olarak bilinir.

Altın Dağ’ın sahibi ve koruyucusu larak bilinen Altay Han, altından giysi giyerler.

Altan Han yerle göğü birbirine bağlayan bu dağdan sorumludur ve zirvesinde oturur.

Altay Han, zenginliği, ihtişamı, değerli madenleri temsil eder.

Mogurcada Haltan olarak geçer. Altay Han Altaylar'ın Tengricilik inancında, güçlü bir Yer Su dağ ruhudur. A

ltaylar onun Altay dağlarının en yüksek zirvesinde oturduğuna inanırlar.

Altay Han etimoloji olarak ışıldamak, parıldamak anlamlarına gelir. Altın sözcüğü ile aynı kökene sahiptir.

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