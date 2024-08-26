Türk Yıldızları, 30 Ağustos'ta Ankara'da gösteri uçuşu yapacak

Türk Hava Kuvvetleri bünyesinde bulunan ulusal akrotim gösteri ekibi Türk Yıldızları, 30 Ağustos Zafer Bayramı çerçevesinde Ankara semalarında olacak.

Konuya ilişkin Ankara Valiliği'nden de bir açıklama geldi.

Valilikten yapılan açıklamada, “30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamaları Ankara etkinlikleri kapsamında aşağıdaki programa göre Türk Yıldızları prova ve gösteri uçuşları düzenleyecektir. Değerli Ankaralıların şehir merkezi üzerinde yapılacak planlı prova ve gösteri uçuşları nedeniyle oluşabilecek yüksek ses düzeyi dolayısıyla tedirginlik yaşamamaları için ‘Türk Yıldızları Prova ve Gösteri Uçuşları Programı’ kamuoyunun bilgisine sunulur” ifadeleri kullanıldı.