Türk Yıldızları gösterisi ertelendi

Türk Yıldızlarının Isparta’daki gösteri uçuşu kötü hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Türk Yıldızları gösterisi ertelendi

İHA
Isparta Belediyesi’nden yapılan açıklamada, Türk Yıldızları gösterisinin kötü hava muhalefeti dolayısıyla ertelendiği bildirildi.

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Açıklamada, “Isparta Belediyemiz tarafından 2-4 Haziran 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Isparta Uluslararası Gül Festivali kapsamında daha önce duyurusunu yapmış olduğumuz Türk Yıldızlarının 4 Haziran 2023 Pazar günü saat 14.45’de Isparta semalarında yapacağı gösteri uçuşu, Afyonkarahisar - Isparta arasında yaşanabilecek kötü hava muhalefeti dolayısıyla ertelenmiştir. Türkiye’nin ve Türk Hava Kuvvetlerimizin milli gururu Türk Yıldızları gösterisinin yapılan değerlendirmeler ve görüşmeler neticesinde 22 Temmuz 2023 Cumartesi gününde gerçekleştirilmesi planlanmıştır” denildi.

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