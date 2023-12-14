Türkan Saylan için anma konseri düzenlendi

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’ye çok önemli katkılar sunmuş olan tıp doktoru, akademisyen, yazar, eğitimci ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nin (ÇYDD) eski genel başkanı Türkan Saylan’ın 88. doğum gününde için bir anma konseri düzenledi. Düzenlenen konsere Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün’ün yanı sıra Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Muğla Şube Başkanı Leyla Ural da katıldı.

“ÜLKEMİZİN HER NOKTASINDA KARIN İÇİNDE AÇAN KARDELENLER YETİŞTİREN VE ONLARI ATATÜRK İLKELERİYLE DONATARAK KADINLARIN GÜCÜNÜ HİSSETTİREN DEĞERLİ TÜRKAN SAYLAN”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Türkan Saylan’ı 88. Doğum gününde saygı ve özlemle andıklarını söyledi ve Muğla’ya Saylan’ın ismini taşıyan Çağdaş Yaşam Merkezi’ni kazandırmanın mutluluğunu yaşadığını vurguladı.

Başkan Gürün, “Ülkemizin her noktasında karın içinde açan çiçekler kardelenler yetiştiren ve onları Atatürk ilkeleri ile donatarak toplumda kadınların gücünü hissettiren çok değerli doktor, eğitimci hocamız Türkan Saylan bugün 88 yaşında. Onun yetiştirdiği bu cesur kardelenler birer Türkan Saylan olarak ülkemiz için görev yapıyorlar. Kendisi ile tanışma, konuşma fırsatı bulduğum bu güzel insanın ismini yaşatan bir Çağdaş Yaşam Merkezi yapıp burayı farklı özellikleri ile hemşehrilerimle paylaşabilmenin de büyük mutluluğunu yaşıyorum. Türkan Saylan hocamızın 88.yaşını kutluyor, onu bir kez daha sevgi, saygı ve özlemle anıyorum” dedi.