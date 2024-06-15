Türkan Şoray hayatının dönüm noktasını açıkladı

Samsun Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen etkinlikte, Türkan Şoray Samsun Müzesi Konferans Salonu'nda hayranlarıyla buluştu. Salon, Şoray'ı görmek isteyenlerle doldu taştı.

Söyleşide Türkan Şoray, Yeşilçam kariyeri ve özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Samsun'da olmaktan dolayı heyecanlı olduğunu vurgulayan Şoray, “Yine dünyaya gelsem yine Türkan Şoray olmak isterdim, bu bana Allah'ın bir lütfu. Bu hangi kula nasip olur? Allah'ıma binlerce şükür” dedi.

​​​​​​​

Türk sinemasının Sultan’ı olarak akıllarda yer edinen Türkan Şoray, Samsun'daki söyleşide hayatının dönüm noktalarını anlattı. Şoray, "Bir gün önce okula giderken, bir gün sonra filmde oynamaya başlamak... Okulumu çok seven bir öğrenciydim. Beni sinemaya uygun görenler oldu ve anneme teklif ettiler, böylece sinemaya adım attım. Bu, hayatımın ilk dönüm noktasıydı" ifadelerini kullandı.

​​​​​​​

Şoray, evlenmesinin de önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtti. Ancak hayatının en büyük dönüm noktasının kızı Yağmur'un doğumu olduğunu vurguladı. "Anne olmak o kadar güzel ki. Yağmur'dan önce sadece filmler çevirmek ve seyircilerimin bu filmleri sevmesini istiyordum. Yağmur geldi ve onunla birlikte seyircilerimle paylaşmam gereken bir sevgi daha oldu.” şeklinde konuştu.

Yağmur'un sevgisinin kendisini hayata bağladığını belirten Türkan Şoray kızının kendisine güç ve moral verdiğini söyledi.