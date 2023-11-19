Türkan Şoray Kırgızıstan'da yazar Cengiz Aytmatov'un ailesini ziyaret etti

Türkiye Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam başkanlığındaki heyet, Türkan Şoray, Yerli Düşünce Derneği Genel Başkanı Metin Gündoğdu ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Erkin Yılmaz'dan oluşan bir grup, Cengiz Aytmatov'un evini ziyaret etti.

Merhum yazarın ablası Roza Aytmatova, oğulları Askar Aytmatov ve Eldar Aytmatov ile eşi Sabira Aytmatova, Türk misafirlere ikramlarda bulundu.

Şoray, fotoğrafının yer aldığı sinema afişi ile Cengiz Aytmatov tablosunun önünde, aileyle hatıra fotoğrafı çektirdi ve anılarını paylaştı. Aytmatov ailesi, konuk sanatçıyla gurur duyduklarını ve kendisine hayran olduklarını dile getirdi.

Eldar Aytmatov, Türkan Şoray'a babasının "Kızıl Elma" hikayesinden esinlenerek yaptığı tabloyu hediye etti.

Şoray, yaptığı açıklamada, "Bugün çok mutluyum. Cengiz Aytmatov'un ruhu sanki burada. Buraya ziyaretim, torunlarıyla kucaklaşmam, çok güzel duygular bunlar." dedi.

Roza Aytmatova ise, bugün kendilerini Türk dünyasının büyük sanatçısı Türkan Şoray'ın ziyarete geldiğini belirterek, "Bu bizim için şeref ve gurur verici. Çünkü kendileri Cengiz'in filmlerinde rol aldı. Bu güzel ve yetenekli kadınla ilgili çok güzel anılarım var." diye konuştu