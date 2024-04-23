Türkan Şoray sahnenin tozunu attırdı. Sosyal medya yıkıldı

Kaynak: Haber Merkezi
Türkan Şoray sahnenin tozunu attırdı. Sosyal medya yıkıldı
Türkan Şoray, Adana Müzesi’nde düzenlenen etkinlikte hayranlarıyla bir araya geldi. Şoray, bir ara çalan 'Türkan' şarkısında dans etti. O anlara sosyal medyada yorum yağdı.

Yeşilçam'ın Sultanı Türkan Şoray, Adana'da gerçekleştirilen 12. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı çerçevesinde sevenleriyle buluştu. Usta sanatçı, karnavalın eğlenceli atmosferinde hayranlarıyla bir araya gelerek onlara keyifli anlar yaşattı.

gfhghf.jpg

Türkan Şoray, etkinlikte yapılan söyleşide sinema kariyeri, sanat anlayışı ve yaşamı üzerine keyifli ve içten açıklamalar yaptı.

78 yaşındaki Türkan Şoray, sahnede Demet Akalın'ın "Türkan" şarkısı eşliğinde dans etti. Şoray’ın dans ederken çekilen videosu sosyal medyada gündem oldu. Türkan Şoray'ın, Demet Akalın'ın şarkısıyla sahnenin tozunu attırdığı anlar, izleyenler tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

Sosyal medyada viral olan görüntüler, Türkan Şoray'ın enerjisi ve neşesini bir kez daha gözler önüne getirdi.

ddfgfd.jpg

ddfssd.jpg

Son Haberler
Bel ve boyun ağrılarına mucize çözüm. Uzmanı açıkladı Sağlık
Bel ve boyun ağrılarına mucize çözüm. Uzmanı açıkladı
Zeyrek ile Varank arasında 100 milyonluk havuzlu villa kavgası: Eğer sende azıcık haysiyet varsa… Gündem
Zeyrek ile Varank arasında 100 milyonluk havuzlu villa kavgası: Eğer sende azıcık haysiyet varsa…
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 14 şüpheli yakalandı Gündem
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 14 şüpheli yakalandı
Altındaki sert düşüş sürüyor Ekonomi
Altındaki sert düşüş sürüyor
Avrupa'da günün programı. Bu maçlar kaçmaz Spor
Avrupa'da günün programı. Bu maçlar kaçmaz
Ülke gerçeği ve şatafat. Prof. Cevdet Bozkuş yazdı... 'Ey Kemal ve arkadaşları geceleri rahat uyuyor musunuz?' Gündem
Ülke gerçeği ve şatafat. Prof. Cevdet Bozkuş yazdı... 'Ey Kemal ve arkadaşları geceleri rahat uyuyor musunuz?'
1 ay boyunca zencefil tüketin. Vücudunuzdaki değişimlere şaşıp kalacaksınız Şifalı Bitkiler
1 ay boyunca zencefil tüketin. Vücudunuzdaki değişimlere şaşıp kalacaksınız