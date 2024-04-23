Türkan Şoray sahnenin tozunu attırdı. Sosyal medya yıkıldı

Yeşilçam'ın Sultanı Türkan Şoray, Adana'da gerçekleştirilen 12. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı çerçevesinde sevenleriyle buluştu. Usta sanatçı, karnavalın eğlenceli atmosferinde hayranlarıyla bir araya gelerek onlara keyifli anlar yaşattı.

Türkan Şoray, etkinlikte yapılan söyleşide sinema kariyeri, sanat anlayışı ve yaşamı üzerine keyifli ve içten açıklamalar yaptı.

78 yaşındaki Türkan Şoray, sahnede Demet Akalın'ın "Türkan" şarkısı eşliğinde dans etti. Şoray’ın dans ederken çekilen videosu sosyal medyada gündem oldu. Türkan Şoray'ın, Demet Akalın'ın şarkısıyla sahnenin tozunu attırdığı anlar, izleyenler tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

Sosyal medyada viral olan görüntüler, Türkan Şoray'ın enerjisi ve neşesini bir kez daha gözler önüne getirdi.