Türkan Şoray'dan İzmir marşı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Yeşilçam'ın Sultanı olarak adlandırılan Türkan Şoray'ın filmlerinde kullandığı kostüm ve film afişlerinin de aralarında bulunduğu sergiyi İzmirlilerle buluşturdu.

Dün akşam Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde (AASSM) yapılan "Sinema Benim Aşkım Türkan Şoray Kostümleri” sergisinin açılışına yurttaşlar büyük ilgi gösterdi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile sergi salonuna gelen Türkan Şoray, hayranlarının sevgi gösterileri ile karşılandı. Akşam izdiham nedeniyle sergiyi gezemeyen Türkan Şoray, bugün Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’ne gelerek sergi salonunu ziyaret etti.

“Sinema Benim Aşkım Türkan Şoray Kostümleri” sergisi, 17 Eylül 2023 tarihine kadar hafta içi 9.30-17.30, hafta sonu 12.00-17.00 saatleri arasında ücretsiz ziyaret edilebilecek.

SEVENLERİYLE SÖYLEŞİDE BULUŞTU

Türkan Şoray, açılışın ardından gazeteci, yazar Bircan Usallı Silan moderatörlüğünde düzenlenen Türkan Şoray’ın “Sinema Benim Aşkım” adlı söyleşiye katıldı. Söyleşiden önce Şoray’ın hayatını ve rol aldığı filmleri içeren video gösterildi. Sahneye ilk önce İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer çıktı.

Başkan Soyer, “Cumhuriyetin ikinci yüzyılına giderken, bir yüzyılı geride bırakmışken, 60 yıldır kültür hayatına damgasını vurmuş bir isimle beraberiz. Türkan Hanım kültür mirasının şekillenmesine muazzam katkı sundu. Ve biz onun mücadelesinden güç bulduk. Özellikle kadınlar eğer bu topraklarda ayaklarının üzerinde dimdik duruyorlarsa ona çok şey borçlular. Sadece oyunculuğu ile değil, yönetmenliği ile sanatçılığını zirveye çıkardı. Büyük bir efsane ile beraberiz. Çok büyük gurur duyuyoruz. Minnettarız. Hepiniz adına teşekkür ediyorum. İyi ki bizimlesiniz, iyi ki varsınız” diye konuştu.

“220 FİLMDE BAŞROL OYNAYAN BAŞKA BİR KADIN SANATÇI YOK”

Türkan Şoray ile ilgili anısı da anlatan Başkan Soyer, şunları söyledi: “25 yıl önce Sığacık’ta bir akşam ailemizle birlikte yemek yedik. O sırada bütün Seferihisar, Türkan Hanım’ın Sığacık’a geldiğini duymuş. Herkes Sığacık’a akın etti. Bir restorandayız. Kimse de Türkan Şoray’ı rahatsız etmek istemiyor. Önümüzde bir resmi geçit başladı. İnsanlar selam veriyor. Birkaç kişi fotoğraf çektirmek istedi. Türkan Hanım isteyenlerle fotoğraf çektiriyor. Ben seyrederken yoruldum. ‘Türkan Hanım, bu kadar çok fotoğraf talebinden dolayı yorulmuyor musunuz’ dedim. Bana ‘Olur mu hiç. Ben onlarla yaşıyorum’ dedi. Dünyada 220 filmde başrol oynayan başka bir kadın sanatçı yok. Çok teşekkür ediyoruz.” Bunun üzerine Türkan Şoray, “İmkan olsa günler sürse bile hepinizle tek tek fotoğraf çektirmek isterim. Bunu bütün kalbimle söylüyorum” diye konuştu.

“SİNEMAYI MESLEK OLARAK GÖRMEDİM”

Türkan Şoray da konuşmasında çektikleri filmler sırasında yaşadıkları zorluklara değinerek, “Güneş altında yirmi dört saat çalıştık. Kaza geçirdik. Birçok olumsuzluk yaşadık. Ama sevdiğim şu alkışlar, hepsi helal olsun” dedi. Sinemanın kendisi için hayat kavramıyla eşdeğer olduğunu ifade eden Şoray, Başkan Soyer’e de sinemaya ve sanatçılara verdiği destekten dolayı teşekkür etti. Türkan Şoray, “Oynadığım rollerde hayatın içindeki insanları yaşatmaya çalıştım. Sinemayı hiçbir zaman meslek olarak, iş olarak düşünmedim. Ben hiç bir zaman ‘İşe gidiyorum' demedim. 'Sete gidiyorum’ dedim. Allah’a şükrediyorum. İyi ki beni sinemada var etmiş. O kadar güzelsiniz ki… Sevgili biricik Başkanımız Tunç Bey. Bana bu imkanı sağladığınız, bunları yaşattığınız için size çok teşekkür ediyorum. Üç ay önce burada Yaşar Kemal’i anma günü yapıldı. Belediye Başkanımız her zaman sanata ve sanatçıya en yakın insan. Tekrar tekrar teşekkür ediyorum” diye konuştu. Şoray, söyleşinin ardının salondaki kalabalıkla birlikte İzmir Marşı’nı seslendirdi.

SERGİ ZİYARETE AÇIK

Sergi, sanat hayatına 1960 yılında "Köyde Bir Kız Sevdim" adlı filmle başlayan Türkan Şoray'ın başrol oynadığı unutulmaz filmlerinde giydiği yaklaşık 40 kostüm, çeşitli takı ve aksesuarlar ile afişlerden oluşuyor.