Turkcell'de CEO’luktan genel müdürlüğe oradan da kapıya

Eski Hazine ve Maliye Bakanı olan Berat Albayrak'a yakınlığıyla da bilinen Bülent Aksu, yaklaşık 10 gün önce genel müdür olarak atandığı Turkcell'deki görevinden alındı.

Turkcell tarafından KAP’a yapılan açıklamada, “Turkcell Genel Müdürü olarak görev yapan Bülent Aksu’nun görevi, 25 Eylül 2023 tarihinden geçerli olmak üzere sona ermiştir. Turkcell Grubu bünyesinde üst düzey görevler üstlenen Bülent Aksu’ya bundan sonraki iş ve özel yaşamında başarılar diliyoruz” denildi.

Turkcell yönetim kurulu, 14 Eylül’de genel müdürlük görevine Bülent Aksu’yu atamıştı. Turkcell Olağan Genel Kurulu’nun ardından üst yönetim belirlenmiş ve Nisan 2021’den bu yana Turkcell Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Şenol Kazancı, Yönetim Kurulu Başkanı olarak atanmıştı.

Turkcell'de Temmuz 2016-Temmuz 2018 yılları arasında CFO olarak görev yapan Bülent Aksu, Mart 2019-Mart 2020 arasında Turkcell Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştı. Aksu, Mart 2020'de Turkcell Yönetim Kurulu Başkanlığı'na seçilmişti.