Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde görünüm

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 6. hafta tek maç haricinde tamamlandı.

Ligde tamamı bugün yapılan müsabakalar ve alınan sonuçlar şöyle:

Hakkarigücüspor-Çekmeköy Bilgidoğa: 2-0

Fenerbahçe Petrol Ofisi-Galatasaray Petrol Ofisi: 2-0

Amed Sportif Faaliyetler-Bornova Hitabspor: 1-1

Beşiktaş JK United Payment-Trabzonspor: 1-0

Fatih Vatanspor-Ünye Kadın Spor Kulübü: 2-0

Beylerbeyi-Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET: 0-2

PUAN DURUMU

Ligde 6. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIMLAR O G B M A Y AV P 1.FENERBAHÇE PETROL OFİSİ 6 6 0 0 26 1 25 18 2.ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FOMGET 6 4 1 1 9 3 6 13 3.BEYLERBEYİ SPOR KULÜBÜ 6 4 0 2 8 3 5 12 4.ALG SPOR 5 3 2 0 10 5 5 11 5.BEŞİKTAŞ JK UNITED PAYMENT 6 3 1 2 12 8 4 10 6.GALATASARAY PETROL OFİSİ 4 3 0 1 16 3 13 9 7.TRABZONSPOR 5 3 0 2 7 2 5 9 8.FATİH VATANSPOR 6 3 0 3 9 6 3 9 9.AMED SPORTİF FAALİYETLER 6 1 4 1 10 6 4 7 10.HAKKARİGÜCÜ 6 2 0 4 8 8 0 6 11.ÜNYE KADIN SPOR KULÜBÜ 5 1 1 3 6 11 -5 4 12.BORNOVA HİTABSPOR 6 1 1 4 5 12 -7 4 13.ÇEKMEKÖY BİLGİDOĞA 6 0 0 6 0 43 -43 0 14.KARADENİZ EREĞLİ BELEDİYESPOR 5 0 0 5 0 15 -15 -3

Not: Karadeniz Ereğli Belediyespor'un 3 puanı silinmiştir.