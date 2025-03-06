Türker Ertürk'ün sözlerine kayıtsız kalmadı! RTÜK'ten SZC TV’ye para cezası

Radyo Televizyon ve Üst Kurulu (RTÜK), Türker Ertürk'ün SZC TV'de yayınlanan "Aklın Yolu" programlarındaki sözleri nedeniyle 6112 Kanun’un 8’inci maddesinde yer alan "...toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemez veya toplumda nefret duyguları oluşturamaz” hükmünün ihlal edildiğini karar verdi ve SZC TV'ye yüzde 5 idari para cezası ve 5 kez program durdurma cezası uygulandı.

RTÜK'ün bugün yapılan toplantısında, yayın ihlalleri de görüşüldü. RTÜK, SZC TV’de yayınlanan "Aklın Yolu" programına "halkı kin ve düşmanlığa sevk etmekten dolayı" üst sınırdan ceza uyguladı.

Toplantıda, SZC TV’de sunuculuğunu Serap Belovacıklı’nın yaptığı "Aklın Yolu Programı"na katılan Türker Ertürk’ün "Artık -mış gibi yaparak mücadele yok. Ne demek bu? Hukuk varmış gibi, demokrasi varmış gibi, özgürlükler varmış gibi yok. Artık bir otoriter rejimle nasıl mücadele edilecekse o konuda mücadele etmek lazım. Bu konuda ders çalışmak lazım. Bir eylemler silsilesi hazırlamak lazım, sivil itaatsizlik de dahil olmak üzere" ve "Bugün hani böyle sert konuşarak, ne bileyim sözlerle provoke ederek falan imkan yok. Bir de yani burası artık ne İsveç ne Norveç ne Fransa ne bilmem ne. Otoriter rejimleri... Bir enstrüman var. Ne o? Yaşamı durdurursunuz. Milyonları meydana toplarsınız. Eğer muhalefetin böyle bir liderliği ve gücü varsa hodri meydan" sözleri üzerine hazırlanan inceleme raporu değerlendirildi.

Toplantıda, Ertürk’ün farklı tarihlerde yapmış olduğu bu açıklamalarla "halkı sokağa çağırdığı, iktidarın seçimleri kaybetse dahi Türk Silahlı Kuvvetleri aracılığıyla darbe yapabileceği imasında bulunduğu" belirtildi. Söz konusu ifadelerin 6112 Kanun’un 8’inci maddesinde yer alan "….. toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemez veya toplumda nefret duyguları oluşturamaz'" hükmünü ihlal ettiği kaydedildi.

Kurul, ilgili hükmün ihlalinden dolayın SZC TV’ye yüzde 5 idari para cezası ve 5 kez program durdurma müeyyidesi uygulandı. Toplantıda ayrıca SZC adlı medya kuruluşunun RTÜK’e bildirilen logodan farklı bir logo kullandığı belirtildi. İzinsiz logo değişikliği sebebiyle medya kuruluşuna idari para cezası uygulandı.

Para ve program durdurma cezasına tepki gösteren RTÜK üyesi Tuncay Keser, sosyal medya hesabı üzerinden "Anayasal hak olan ve demokrasi içinde sayılan yöntemlerin ifade edilmesinin cezalandırılması, basın ve ifade özgürlüğüne ağır bir darbedir. RTÜK demokrasisine göre, "karamsar" haberler cezalık, eylem yasak, muhalefet etmek, iktidarı eleştirmek suç" paylaşımını yaptı.