Türkiye 14-2 yenildi. Avrupa Şampiyonası'na çok kötü başladık

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi / AA
Türkiye 14-2 yenildi. Avrupa Şampiyonası'na çok kötü başladık

Erkek Milli Takımı, Çekya'ya 9-1, Kadın Milli Takımı ise Polonya'ya 5-1'lik skorlarla mağlup oldu.

Açık Alan Hokeyi Kadınlar Avrupa Şampiyonası ve Açık Alan Hokeyi Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, ilk maçlarını kaybetti.

Türkiye Hokey Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Fransa'nın Douhai şehrinde düzenlenen Açık Alan Hokeyi Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda milli takım, ilk maçında Polonya'ya 5-1 mağlup oldu.

İrlanda'nın başkenti Dublin'de düzenlenen Açık Alan Hokeyi Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda ise Türkiye, ilk müsabakasında Çekya'ya 9-1 yenildi.

Los Angeles 2028 Olimpiyatları'na kota puanı verecek şampiyonalarda, Türkiye, kadınlarda Fransa, İtalya, Polonya, Ukrayna, İsviçre ve Lüksemburg, erkeklerde ise İrlanda, Galler, İtalya, Polonya, Çekya, Malta ve Lüksemburg ile aynı grupta bulunuyor.

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