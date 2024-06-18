Türkiye 2. torbada. İşte Milli Takım'ın muhtemel rakipleri

A Milli Kadın Voleybol Takımımız'ın Paris Olimpiyat Oyunları'nda grupta karşılaşacağı rakipleri yarın belli olacak.
Fransa'daki oyunlar 27 Temmuz-11 Ağustos 2024 tarihlerinde yapılacak.
Filenin Sultanları'nın gruptaki rakipleri yarın Tayland’ın başkenti Bangkok’ta saat 14.00’te yapılacak kura çekimiyle belli olacak.
Milli Takım, kura çekimine 2. torbadan girecek. Torbalar şu şekilde:
1.Torba: Fransa, Brezilya, İtalya
2.Torba: Türkiye,Polonya, ABD
3.Torba: Çin, Japonya, Hollanda
4.Torba: Sırbistan, Dominik Cumhuriyeti,Kenya
Ev sahibi Fransa A Grubu’nda, Brezilya B Grubu’nda, İtalya ise C Grubu’nda yer alacak.
Diğer takımların grupları ise kura ile belirlenecek.
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