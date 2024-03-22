Türkiye 4,3 milyon yabancı ziyaretçi ağırladı

Kaynak: İHA
Türkiye 4,3 milyon yabancı ziyaretçi ağırladı
Türkiye’ye 2024 yılının ilk iki ayında gelen yabancı ziyaretçi sayısının bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artarak 4 milyon 341 bin 606 olduğu açıklandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, bu yılın ilk iki ayında Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, Türkiye’ye 2024 yılının ilk iki ayında gelen yabancı ziyaretçi sayısının bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artarak 4 milyon 341 bin 606 olduğu ifade edildi.

Açıklamada, Türkiye’yi ziyaret eden yabancı sayısının 2023 yılında 3 milyon 876 bin 381 olduğu belirtildi.

ŞUBAT'TA 2 MİLYON 294 BİN 579 YABANCI ZİYARET ETTİ

Şubat ayında ise Türkiye’yi 2 milyon 294 bin 579 yabancı ziyaret ederken, turizmdeki şubat ayı artış oranı da yine bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,68 oldu.

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