Türkiye ABD maçının kanalı belli oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımımız FIVB Milletler Ligi'nde dolu dizgin ilerlerken gözler pazar günü sabaha karşı oynanacak ABD maçına çevirildi.

Türkiye ABD maçının kanalı belli oldu

ABD’nin Arlington şehrinde düzenlenen organizasyonun çeyrek final maçında son şampiyon İtalya’yı 3-0 mağlup ederek üst üste 5.kez adını yarı finale yazdıran Filenin Sultanları, ABD ile karşılaşacak.

15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece saat 03.30'da oynanacak mücadele TRT SPOR'dan naklen yayınlanacak.

2023 Milletler Ligi çeyrek finalinde son şampiyon İtalya’yı rahat geçen Filenin Sultanları adını son 4 takım arasına yazdırdı. Ay-yıldızlılar, böylece 5. kez düzenlenen turnuvadaki tüm yarı finallere yükselmeyi başaran tek ülke oldu. Milliler, bu sene lig etabında en iyi derecesini elde etmişti.

Öne Çıkanlar
DP altılı masayı ağardan sattı: Eski DP’li isimden bomba Mehmet Ağar iddiası
DP altılı masayı ağardan sattı: Eski DP’li isimden bomba Mehmet Ağar iddiası
Vatandaşa ensar-muhacir edebiyatı yapan işverenler
Vatandaşa ensar-muhacir edebiyatı yapan işverenler
Maaş zamları belli oldu mu? Emekli ve memur maaşları ne kadar oldu?
Maaş zamları belli oldu mu? Emekli ve memur maaşları ne kadar oldu?
Kanser hastası çocukların ilaç talepleri reddedildi
Kanser hastası çocukların ilaç talepleri reddedildi
Kerberos ne demek? Kerberos sıcakları ne anlama geliyor?
Kerberos ne demek? Kerberos sıcakları ne anlama geliyor?
Erdoğan’la Bahçeli arasındaki seyyanen zam görüşmelerini içeriği sızdı
Erdoğan’la Bahçeli arasındaki seyyanen zam görüşmelerini içeriği sızdı
Son Haberler
Silahla vurup yaraladığı zabıta arkadaşından mahkemede özür diledi Güncel
Silahla vurup yaraladığı zabıta arkadaşından mahkemede özür diledi
Kars’ta kamyon devrildi. Sürücü hayatını kaybetti Güncel
Kars’ta kamyon devrildi. Sürücü hayatını kaybetti
Dönence 3 bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dönence yeni bölüm ne zaman? Keşfet
Dönence 3 bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dönence yeni bölüm ne zaman?
TIR'da 15 milyon liralık kaçak elektronik sigara ele geçirildi Güncel
TIR'da 15 milyon liralık kaçak elektronik sigara ele geçirildi
Ölüm davasında karar çıktı. Güzellik merkezinde botoks yaptıran Kübra yaşamını yitirmişti Sağlık
Ölüm davasında karar çıktı. Güzellik merkezinde botoks yaptıran Kübra yaşamını yitirmişti
Ya Çok Seversen 3 bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ya Çok Seversen yeni bölüm ne zaman? Keşfet
Ya Çok Seversen 3 bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ya Çok Seversen yeni bölüm ne zaman?
Arda Güler'in maaşı 23 kat arttı. Real Madrid'den alacağı para ortaya çıktı Spor
Arda Güler'in maaşı 23 kat arttı. Real Madrid'den alacağı para ortaya çıktı