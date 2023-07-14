Türkiye ABD maçının kanalı belli oldu

ABD’nin Arlington şehrinde düzenlenen organizasyonun çeyrek final maçında son şampiyon İtalya’yı 3-0 mağlup ederek üst üste 5.kez adını yarı finale yazdıran Filenin Sultanları, ABD ile karşılaşacak.

15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece saat 03.30'da oynanacak mücadele TRT SPOR'dan naklen yayınlanacak.

2023 Milletler Ligi çeyrek finalinde son şampiyon İtalya’yı rahat geçen Filenin Sultanları adını son 4 takım arasına yazdırdı. Ay-yıldızlılar, böylece 5. kez düzenlenen turnuvadaki tüm yarı finallere yükselmeyi başaran tek ülke oldu. Milliler, bu sene lig etabında en iyi derecesini elde etmişti.