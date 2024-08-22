Türkiye açık ara şampiyon oldu. Listedeki tüm ülkeler bizi kıskandı

Türkiye’de hayat pahalılığı aldı başını gitti. Yüksek enflasyon, vatandaşın gıdaya erişimini her gün kaybettirdi.

Pandemi süreci ile dünya genelinde başlayan yüksek enflasyon, tüm ülkeleri zorladı. Merkez Bankları, enflasyonu durdurabilmek adına çalışmalar yaparak hedef orana yaklaştırdı. Fakat Türkiye’de uygulanan yanlış politikalar, enflasyonun zirveyi görmesine neden oldu.

TÜRKİYE OECD ÜLKELERİ ARASINDA GIDA ENFLASYONUNDA AÇIK ARA ZİRVEDE YER ALDI

OECD ülkeleri arasında en fazla gıda enflasyonun olduğu ülke Türkiye oldu. Türkiye'de sadece enflasyon değil, dövizde her gün rekor kırıyor bununla beraber işsizlikte artış görüldü.

Temmuz ayın Türkiye İstatistik Kurumunun açıkladığı verilere göre Temmuzda enflasyon yıllık bazda yüzde 61,78 olarak açıklanırken, aylık bazda yüzde 3,25 olarak açıklandı.

Bu rakamlar ülkede ki fiyatların ne kadar yüksek olduğunun göstergesi. Yetkililere göre dezenflasyon sürece başlandı dense de bunu gıda fiyatlarından ulaşıma, ulaşımdan barınamaya akla gelebilecek tüm kalem grubunda fiyatlar hala çok yüksek seviyede. Maaşalar enflasyon karşısında, her geçen gün yetersiz eridi bitti.

AVRUPA BİZİ KISKANIYOR

Senelerdir Avrupa’nın bizi kıskandığı iddia ediliyordu. Fakat tablo ortada, Avrupa enflasyon Temmuz ayında yüzde 2,6 olarak açıklandı. Biz de ise yüzde 61,78. Neredeyse 30 kat üstündeyiz! Sadece basit bir örnekle bile her şey ortada.

MERKEZ BANKASI’NIN HEDEF ENFLASYONU

Türkiye cumhuriyet Merkez Bankası, hedef enflasyonu 5 olarak belirledi. Geçtiğimiz günler yılın üçüncü enflasyon toplantısında ise sene sonu enflasyon tahminleri paylaşıldı. 2024 sonu için yüzde 38 hedefi, 2025 için yüzde 14 ve 2025 için yüzde 9 hedefi belirlendi.

Yani kısaca 2025’in sonuna kadar bile yüzde 5 hedefe ulaşılamadığı görüldü. Avrupa’nın şu an yüzde 2,6’lık yüksek olarak algıladığı enflasyonun bile 2 katından bir hedef var.