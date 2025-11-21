Türkiye A Milli Futbol Takımı, bir yandan 2020 Dünya Kupası'na gitmek için hazırlıklarınını sürdürürken bir yandan da geleceğin kadrosunu şekillendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu konuda en öne çıkan isimlerden biriyse Borussia Mönchengladbach altyapısında bulunan Can Armando Güner.

Arjantin'in alt yaş milli takımlarında forma giyen 17 yaşındaki futbolcunun annesi Alman, babası Türk, büyükannesi ise Arjantinli. Bu çok uluslu kökeni nedeniyle Güner’in üç farklı milli takım arasında tercih yapma şansı bulunuyor. Kariyerinin başında Almanya'nın davetini kabul eden Can Armando Güner, daha sonra tercihini değiştirdi ve Arjantin Milli Takımı'yla sahne aldı. Katar’daki U17 Dünya Kupası’nda Güney Amerika ekibinin formasını giyen sağ açık performansıyla başta Türkiye Milli Takımı yetkilileri olmak üzere herkesin dikkatini üzerine çekti.

Turnuvanın ardından milli takım yöneticileri Can Armando Güner'i Türkiye Milli Takımı'nı seçmesi için ikna etme çalışmalarına başladı. ESPN’in geçtiğimiz yaz yayımladığı haberde, oyuncunun Türkiye ve Arjantin’den resmi davet aldığı, kararını ise daha fazla süre alabileceği bir milli takıma göre şekillendirmek istediği vurgulanmıştı. FIFA kurallarına göre farklı milli takım arasında tercih yapma şansı futbolcular 3 kez A Milli takım forması giyene kadar istediği ülkeyi tercih edebiliyor. Bir milli formayı 3 kez giyen oyuncu daha sonra tercih değiştiremiyor.