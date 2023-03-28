﻿Milliler golü attı. Hakem ofsayt dedi. Hırvatlar 1-0 öne geçti

Maça hızlı başlayan Ay - Yıldızlılar Hırvatistan kalesinde üst üste pozisyon buldu.
10. dakikada Kerem Aktürkoğlu karşı karşıya vuruşunu yaptı. Kaleci Livakovic gole izin vermedi.
11. dakikada Soldan kullanılan köşe vuruşunda Kerem arka direkte topu ağlara gönderdi ama ofsayt bayrağı havaya kalktı.
Pozisyon VAR odasında kontrol edildikten sonra hakem ofsayt kararını değiştirmedi.
Hırvatistan'ın ilk atağında 20. dakikada golü kalemizde gördük.
Kovacic'in golüyle Hırvatlar 1-0 öne geçtiler.
İŞTE O GOL