Kuntz'a tepki

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu ikinci maçında Hırvatistan karşısına Ermenistan ile oynanan gruptaki ilk maça göre ilk 11'inde 3 değişiklikle çıktı.

Alman teknik adam Onur Bulut, Ozan Kabak ve Cenk Tosun'un yerine Hırvatistan karşısında Zeki Çelik, Salih Özcan ve Kerem Aktürkoğlu'nu ilk 11'de sahaya sürdü.

Ay yıldızlı ekip sahaya Mert Günok, Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Ferdi Kadıoğlu, Orkun Kökçü, Salih Özcan, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Kerem Aktürkoğlu ve Enes Ünal ilk 11'yle çıktı.

Altay Bayındır, Uğurcan Çakır, İrfan Can Kahveci, Cenk Tosun, Umut Nayir, Eren Elmalı, Barış Alper Yılmaz, Ozan Kabak, İsmail Yüksek, Samet Akaydin, Arda Güler ve Mehmet Can Aydın yedekler arasında yer aldı.

Aday kadroda yer alan Abdülkadir Ömür, Onur Bulut, Cenk Özkaçar ise maç kadrosunda yer almadı.

Maçın ilk yarısında Hakan Çalhanoğlu sakatlandı. Kuntz, takımın en teknik isminin yerine kulübedeki diğer teknik oyuncu Arda Güler'in yerine İsmail Yüksek'i tercih etti.

Takım ilk yarıyı 2-0 yenik kapattı.

Buna rağmen Kuntz'un Arda Güler'i ikinci yarıya çıkarken de oyuna almaması tepki çekti.

Sosyal medyada bu konuda çok sayıda paylaşım yapıldı.

Kuntz, Arda'yı 67. dakikada oyuna aldı.