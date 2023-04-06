Türkiye EURO 2028 ve EURO 2032'ye resmen aday. Bakanlık açıkladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye’nin 2028 ve 2032’de gerçekleştirilecek Avrupa Futbol Şampiyonalarına ev sahipliği yapmak için adaylık dosyasını imzaladı. Adaylık dosyası, 12 Nisan’da Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından UEFA’ya sunulacak.

EV SAHİPLERİ EKİM AYINDA AÇIKLANACAK

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, adaylık dosyasında Türkiye’de organizasyonun gerçekleştirileceği stadyumlar, konaklama, ulaşım, şehir altyapıları başta olmak üzere detaylı bilgiler yer alıyor. UEFA, 2028 ve 2032’deki Avrupa Futbol Şampiyonalarına ev sahipliği yapacak ülkeleri, ekim ayında açıklayacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİNE DE EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kasapoğlu, Türkiye'nin bir spor ülkesi olduğunu vurguladı. Türkiye’nin 1962'den beri UEFA üyesi olduğuna dikkati çeken Kasapoğlu, Avrupa futboluna ve yönetimine önemli katkılarda bulunan Türkiye’nin, 2023 Şampiyonlar Ligi Finali'ne ev sahipliği yapacağını da hatırlattı. Bakan Kasapoğlu, Türkiye’nin son 20 yılda sportif tesis altyapısı ve spor mevzuatı konusunda önemli ilerlemeler kaydettiğini, büyük sportif organizasyonlara da başarıyla ev sahipliği yaptığını ifade etti.

"ÜLKEMİZ YILDIZ GİBİ PARLIYOR"

Bakan Kasapoğlu, şu değerlendirlemeyi yaptı: "Türkiye bir spor ülkesidir. Başarımız sadece sahayla sınırlı değil. Özellikle uluslararası organizasyonlar noktasında çıtayı en yükseğe koymuş durumdayız. Her branştan en üst seviye şampiyonalara ev sahipliği yapıyoruz. Tesis kalitemiz, ulaşım ve konaklama altyapımız, genç nüfusumuz, seyirci potansiyelimiz. Bunların hepsini bir araya getirdiğinizde ülkemiz dünyanın en önemli spor destinasyonlarından biri olarak yıldız gibi parlıyor. Türkiye’nin spordaki bu dinamik ve öncü konumunun, Avrupa futbolunun milli takımlar seviyesindeki en önemli organizasyonu Euro 2028 ve Euro 2032’ye de çok önemli değer katacağını düşünüyorum." (AA)