Türkiye, Avrupa'da hava sahası en yoğun 3. ülke oldu

Düzenleme: Kaynak: AA
Türkiye, Avrupa'da hava sahası en yoğun 3. ülke oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin hava trafiği sayılarının giderek arttığını ve Avrupa'da lider konuma yükseleceğine dair tam bir inançları olduğunu belirtti

Türkiye, 15 Haziran'da yapılan EUROCONTROL Performans İnceleme Birimi ölçümlerine göre, 41 üye ülke içinde 5,573 uçuş ile hava sahası en yoğun üçüncü ülke oldu.

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Bakan Uraloğlu, yazılı açıklamasında, hava yollarına yapılan yatırımlarla Türkiye'nin global ve Avrupa'da etkin bir ülke haline geldiğini ifade etti.

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Türkiye'nin havacılık sektöründe önemli bir hub olduğunu vurgulayan Uraloğlu, yaz mevsiminin gelmesiyle havalimanlarındaki trafiğin önemli ölçüde arttığını, 15 Haziran'da Türkiye'deki havalimanlarına iniş kalkış yapan uçak sayısının 4,227'ye ulaşarak, 2023'te aynı gün kaydedilen 3,587 sayısına göre yüzde 17.8'lik bir artış gösterdiğini belirtti.

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