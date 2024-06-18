Türkiye, Avrupa'da hava sahası en yoğun 3. ülke oldu

Türkiye, 15 Haziran'da yapılan EUROCONTROL Performans İnceleme Birimi ölçümlerine göre, 41 üye ülke içinde 5,573 uçuş ile hava sahası en yoğun üçüncü ülke oldu.

Bakan Uraloğlu, yazılı açıklamasında, hava yollarına yapılan yatırımlarla Türkiye'nin global ve Avrupa'da etkin bir ülke haline geldiğini ifade etti.

Türkiye'nin havacılık sektöründe önemli bir hub olduğunu vurgulayan Uraloğlu, yaz mevsiminin gelmesiyle havalimanlarındaki trafiğin önemli ölçüde arttığını, 15 Haziran'da Türkiye'deki havalimanlarına iniş kalkış yapan uçak sayısının 4,227'ye ulaşarak, 2023'te aynı gün kaydedilen 3,587 sayısına göre yüzde 17.8'lik bir artış gösterdiğini belirtti.