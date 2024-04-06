Türkiye Avrupa’nın suç merkezi oldu

BBC Türkçe'den Yusuf Özkan'ın aktardığı habere göre, Avrupa Birliği Polis Teşkilatı'na (Europol) göre, Avrupa'nın güvenliği açısından büyük bir tehdit oluşturan 25 binden fazla üyeye sahip 821 suç örgütü bulunuyor. Bu örgütler arasında Türkiye vatandaşları ve Türkiye kökenli göçmenler de etkin bir rol oynuyor.

AB Komisyonu'nun talebi üzerine Europol, Avrupa'daki en tehlikeli suç ağlarının haritasını çıkardı. Rapora göre, bu suç örgütlerinin kilit üyeleri genellikle Belçikalı, Hollandalı ve Alman suçlulardan oluşuyor ve Türkiye kökenli "kilit üyeler" bu suç ağlarının çekirdeğini oluşturuyor.

Bu suç örgütleri genellikle kokain ve esrar ağırlıklı uyuşturucu kaçakçılığı ve kara para aklama faaliyetleriyle uğraşıyor. Faaliyetlerini Belçika, Kolombiya, Ekvador, Fransa, Almanya, Hollanda, İspanya, İsveç, İsviçre ve Türkiye gibi ülkelerde yürütüyorlar.

Europol'e göre, Türkiye'de üretilen sahte ateşli silahlar, AB sınırları içinde yaygın bir şekilde ele geçiriliyor. Bu sahte silahlar genellikle Türkiye'de üretiliyor ve daha sonra Türkiye'deki suç şebekeleri tarafından AB ülkelerine satılıyor.

Ayrıca, Avrupa vatandaşlarına yönelik telefon ve dijital dolandırıcılık faaliyetlerinin bir kısmı da Türkiye kökenli suç örgütleri tarafından gerçekleştiriliyor.