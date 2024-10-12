'Türkiye babalar gibi yaban domuzu yiyor'. Televizyon şovmeni Rasim Ozan Kütahyalı açıkladı

Köfteci Yusuf'ta bulunan domuz eti skandalı, yeni ve daha çarpıcı iddialarla Türkiye gündemine oturuyor. Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'nın gerçekleştirdiği açıklamalara göre, bu durum sadece tek bir işletmeyle sınırlı değil. Türkiye’de birçok noktada yaban domuzları kesilerek et ürünleriyle karıştırılıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayınladığı taklit ve tağşiş yapılan gıdalar listesinde bulunan Köfteci Yusuf'taki domuz eti skandalı, ülkemizde gıda güvenliği konusunda endişelere neden oluyor.

Rasim Ozan Kütahyalı, yaşanan olaylarla ilgili çarpıcı iddialarda bulundu.

Lider Haber'de konuşan Kütahyalı, Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileriyle görüştüğünü, domuz etinin sadece Köfteci Yusuf'ta değil, birçok bölgede et ürünlerine karıştırıldığını öğrendiğini açıkladı.

"DAĞLARDAN BULUP KESİYORLAR"

Kütahyalı, özellikle Anadolu'da yaşayan yaban domuzlarının kaçak yollarla kesilerek et ürünlerine karıştırıldığını iddia etti. Kütahyalı, "Türkiye babalar gibi yaban domuzu yiyor" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE BABALAR GİBİ YABAN DOMUZU YİYOR"

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bu konuda önemli adımlar atmaya çalıştığını ifade eden Rasim Ozan Kütahyalı şunları söyledi,

"Ben Tarım Bakanlığı ile konuştum. Tek bu köfteci (Köfteci Yusuf) değil. Yaban domuzlarını kesip kesip binlerce kasap karıştırıyormuş. Türkiye babalar gibi yaban domuzu yiyor. Allah kahretsin ki gerçek bu. Ben bunu öğrendim, utandım. Bunu başka yerde söylemezler. Dağlardan yaban domuzunu bulup kesiyorlar. Anadolu'da yaban domuzu dolu. Alıp kesiyorlar, dana etine karıştırıyorlar. Tarım Bakanı şu anda devrim yapmaya çalışıyor."