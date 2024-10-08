Türkiye Bankalar Birliği açıkladı. Kredi kartı nedeniyle icraya düşenlerin sayısı çığ gibi büyüdü

Türkiye Bankalar Birliği'nin verileri, kredi kartı nedeniyle icra dairelerine yolu düşen vatandaş sayısının çığ gibi büyüdüğünü ortaya koydu.

Geçen yılın ilk 6 ayında ekonomik kriz ve yükselen faizler nedeniyle kredi kartı nedeniyle bankaların yasal takibine düşen kişi sayısı 1 milyonu aşmıştı. Bu yılın ilk altı ayında ise geçen yılın aynı dönemine göre bankaların icra takibine aldığı kişi sayısı yüzde 39 artış gösterdi.

Bankaların icra takibine aldığı kişi sayısını açıklayanTürkiye Bankalar Birliğinin paylaştığı veriler ağustos ayında geçen yılın aynı dönemi göre artış gösterdi.

Bu yılın ilk altı aylık döneminde 899 bin kişi bireysel kredi kartı borcu nedeniyle yasal takibe alındı. Aynı dönem içinde çektikleri krediyi ödeyemeyen 737 bin kişi de bankaların icra takibine uğradı.

1 MİLYON 213 BİN KİŞİ İCRALIK

Türkiye Bankalar Birliği'nin açıkladığı verilere göre geçen yıl 1 milyonun üzerine çıkan kredi kartı ve kredi borçları nedeniyle yasal takibe düşen kişi sayısı yüzde 39 artış gösterdi. Böylece icralık olan kişi sayısı 1 milyon 213 bine yükseldi. Bankaların alacağı da bu dönemde yüzde 126 arttı. Toplam tasfiye edilecek rakam 96 milyar liraya yükseldi.