Türkiye Barolar Birliği yeni başkanını seçecek

TBB’nin 38’inci Olağan Genel Kurulu, 7-8 Aralık tarihlerinde Litai Konukevi’nde bulunan Av. Özdemir Özok Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Genel kurulda ilk olarak divan başkanlığı seçimi yapılacak, ardından geçmiş dönem raporları görüşülüp oya sunulacak.

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Genel kurulun ikinci gününde ise başkanlık seçimi yapılacak, yönetim, disiplin ve denetleme kurulları belirlenecek. Erinç Sağkan’ın yeniden aday olduğu seçimlerde, Samsun Barosu’na kayıtlı avukat Emrah Yavuzcan ile Muş Barosu’na kayıtlı Mehmet Zahit Söylemez de başkanlık için yarışacak.

TBB toplantısının tarihi belli oldu